Quiénes recibirán pago de $994 que enviará el Seguro Social el 27 de febrero

Los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) verán adelantado su depósito correspondiente a marzo de 2026, debido a un ajuste en el calendario oficial de pagos.

Aunque el SSI suele enviarse el primer día de cada mes, en esta ocasión el depósito se realizará el 27 de febrero, ya que el 1 de marzo cae en domingo.

Cuando la fecha habitual coincide con un fin de semana o día festivo, la Administración del Seguro Social adelanta el envío al último día hábil del mes anterior, por lo que los fondos llegarán antes de lo esperado para millones de beneficiarios.

El programa SSI está dirigido a personas con ingresos y recursos limitados que cumplan ciertos criterios: adultos de 65 años o más, personas ciegas o individuos con alguna discapacidad que califique bajo las reglas federales.

El monto que recibe cada persona no es igual para todos, pues depende del tipo de solicitud y la situación familiar.

Para 2026, los pagos máximos establecidos indican que un solicitante individual puede recibir hasta $994 mensuales, mientras que las parejas que presentan declaración conjunta pueden alcanzar hasta $1,491.

En el caso de quienes brindan cuidados esenciales a un beneficiario de SSI, la cifra puede llegar hasta $498.

Estas cantidades representan los topes máximos y no necesariamente el monto exacto que todos obtendrán, ya que intervienen factores como otros ingresos o apoyos adicionales.

Además de cumplir con los requisitos médicos o de edad, los beneficiarios deben reunir condiciones de residencia y estatus migratorio.

El programa contempla a ciudadanos estadounidenses y también a no ciudadanos que encajen dentro de las clasificaciones migratorias autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

Asimismo, es indispensable vivir en alguno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte, y no permanecer fuera del país por un mes calendario completo o 30 días consecutivos, ya que eso podría suspender temporalmente el beneficio.

