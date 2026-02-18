Reservista de la Marina es acusado de matar a su esposa en Virginia

Autoridades federales iniciaron una búsqueda de David Varela, un reservista de la Marina estadounidense de 28 años, por su presunta implicación en el hallazgo del cuerpo de su esposa, Lina Guerra, en el interior de un congelador. El sospechoso está acusado de asesinato en primer grado y de ocultar un cadáver para evitar su detección.

Lina Guerra, de 39 años, fue localizada sin vida el pasado 5 de febrero en el apartamento que compartía con Varela en Norfolk. Tras una autopsia realizada el 10 de febrero por la Oficina del Médico Forense Jefe, se determinó oficialmente que la causa de muerte fue por homicidio, informó el medio local WAVY.

Durante las semanas de desaparición, Varela mantuvo contacto con los familiares de Guerra en Colombia, alegando falsamente que ella había sido arrestada por hurto. El acusado llegó a enviar fotografías manipuladas de supuestas visitas a la cárcel para sustentar su coartada. Sin embargo, los registros judiciales confirmaron que Guerra nunca fue procesada por dicho delito, según reportó WTKR.

Presunta huida a Hong Kong

Investigadores de Seguridad Nacional, el NCIS y el FBI sostienen que Varela salió de Estados Unidos en un vuelo hacia Hong Kong alrededor del 5 de febrero de 2026. Una declaración jurada obtenida por WAVY indica que existe “causa probable para creer que David Varela huyó de la Mancomunidad de Virginia en un intento de evitar el procesamiento”.

Datos de ubicación obtenidos a través de solicitudes de emergencia a WhatsApp sitúan la señal del sospechoso en la región asiática. Ed Booth, oficial de asuntos públicos de la Marina, señaló a 13 News Now la preocupación por la falta de un tratado de extradición vigente entre ambos territorios desde agosto de 2020.

“Si necesitabas ganar algo de tiempo para llegar a un lugar donde la policía no te buscara, esta era una forma de hacerlo”, apuntó Booth.

Paola Ramírez, cuñada de la víctima, declaró a WTKR que existían antecedentes de violencia doméstica: “Quiero enfatizar que ya había habido violencia antes por parte de David”, precisó Ramírez. La familia describió a Varela como una persona celosa que controlaba las actividades sociales y laborales de Guerra.

Varela, quien se alistó en la Marina en 2007, contaba con múltiples condecoraciones por su servicio en seis estados distintos.

