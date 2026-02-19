Andrew Mountbatten-Windsor fue detenido tras nuevas revelaciones del caso Epstein

Este jueves 19 de febrero, el expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor fue detenido dentro de su casa en Reino Unido. La información fue confirmada por la BBC en la madrugada.

Según explica el medio, durante la madrugada en Inglaterra llegaron patrullas a la propiedad, aunque no estaban identificadas. Hay que recordar que, luego de que el rey Carlos III lograra que Andrew abandonara la residencia real donde vivió por años, se mudó a la finca de Sandringham en Norfolk.

El hermano del rey Carlos III estaría bajo custodia mientras que las autoridades siguen haciendo revisiones en un par de propiedades relacionadas con él. Durante la mañana, la Policía de Thames Valley compartió un comunicado en el que explican: “Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos 60 años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en este momento”.

En las últimas semanas se han compartido nuevos detalles sobre los documentos del caso Epstein, relacionando a nuevas personalidades y personas poderosas con él y su red de abuso sexual. Al mismo tiempo, Andrew fue denunciado por haber compartido información confidencial con Epstein, aunque hay que recordar que el expríncipe también está altamente involucrado y es una de las principales figuras acusadas de haber abusado de menores de edad.

En el mismo comunicado compartido por la Policía de Thames Valley, se aclara que “no revelaremos el nombre del arrestado, según las directrices nacionales. Recuerden también que este caso está activo, por lo que se recomienda precaución con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial”.

