Andrés dejará su residencia en Reino Unido tras renunciar a sus títulos reales

El exprínicipe Andrés finalmente ha accedido dejar la residencia real que ha habitado durante las últimas décadas. Esta decisión la toma poco tiempo después de haber renunciado a sus títulos reales.

Lo que se dice es que Andrés accedió a dejar la propiedad porque perdió el apoyo de su exesposa Sarah Ferguson, quien había vivido en la misma residencia que él aunque estaban divorciados.

El hermano del rey Calos III se mudó a Royal Lodge en 2003 y en los años siguientes se encargó de hacer algunas reformas en el sitio; sin embargo, tras ser acusado de abuso sexual comenzó a dejar la propiedad en estado de abandono.

Inicialmente, Andrés había puesto unas condiciones para salir de la propiedad, una de ellas era que se le concediera Frogmore Cottage, la antigua residencia real que fue habitada por Harry y Meghan Markle antes de mudarse a Estados Unidos.

El rey Carlos III no habría accedido a esta petición. Según ‘The Sun’, finalmente se mudará a una vivienda privada en la finca de Sandringham. Ferguson está evaluando opciones para mudarse, incluso está considerando el extranjero.

Por otro lado, algunos expertos reales también han asegurado a medios de comunicación que es probable que Andrés deje Reino Unido. Supuestamente, una de sus opciones sería Abu Dabi, donde tendría un palacio disponible para él.

En los últimos días, también se ha insistido en que se investigue en profundidad las acusaciones de abuso sexual hechas contra Andrés. Hay que recordar que el pasado 21 de octubre se publicó el libro ‘Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice’, en el que Virginia Giuffre le acusa de haber mantenido tres encuentros sexuales cuando ella tenía 17 años, en Londres, Nueva York y en la isla privada de Epstein.

Sigue leyendo:

• La casa del príncipe Andrew está infectada de moho

• El príncipe Andrés es acusado de tocarle la retaguardia a su hija en público y recuerdan su vínculo con Jeffrey Epstein

• El príncipe Andrés duerme con osos de peluche y su personal debe saber cómo manejar su colección