¿Cómo quedaron distribuidos los cuartos de La Casa de los Famosos? 

El reality show La Casa de los Famosos comenzó el 17 de febrero su sexta temporada, con un elenco renovado en el que incluyeron a legendarias figuras del entretenimiento y también a otros que comienzan en su carrera artística y ven este proyecto como una importante plataforma.

Como suele suceder en este tipo de proyectos, distribuyen a los habitantes en cuartos para que convivan de forma más cercana y en algunas oportunidades surjan fuertes equipos para intentar avanzar en el programa de telerrealidad.

La Casa de los Famosos 6: participantes de esta edición

En esta oportunidad, organizaron las habitaciones de la siguiente manera:

En el cuarto Agua está Laura Zapata con Sergio Mayer y Laura G, Curvy Zelma, Celinee Santos y Vanessa Arias. Por las personalidades que aparecen aquí, luce como un sexteto bastante fuerte que seguro dará mucho de qué hablar.

Luego está el cuarto Tierra que lo conforman: Oriana Marzoli, Kunno, Kenny Rodríguez, Kenzo Nudo y el brasilero Stefano Piccioni.

Por último, está el cuarto Fuego, integrado por: Lupita Jones, Caeli, Eduardo Antonio, Caeli, Horacio Pancheri, Josh Martínez y .Julia Argüelles.

En el estreno también enviaron al “destierro”, una zona de aislamiento nueva, a Yoridán Martínez y Fabio Agostini.

Con esto queda abierto el juego para que los participantes demuestren sus personalidades e intenten conectar con el público del reality show, algo clave para que logren avanzar cada día dentro de la competencia.

En el estreno de La Casa de los Famosos una de las principales sorpresas fue que Yina Calderón, quien había sido anunciada para estar dentro de la “telenovela de la vida real” no formará parte de los concursantes sino que tendrá la labor de panelista. Esto hizo que muchos de sus fanáticos se sintieran decepcionados, pues sienten que debió estar en el reality y demostrar toda la experiencia que tiene en este formato de entretenimiento.

Sin embargo, se habla de posibles presiones por parte de Laura Zapata, quien no se mostraba segura con su presencia y probablemente por eso la producción de Telemundo decidió no incorporar a la colombiana.

Sigue leyendo:

Lupita Jones aclara qué no soportará en La Casa de los Famosos 6

Kunno dice cuál es su mayor temor de entrar a La Casa de los Famosos

Manelyk González cuenta detalles de La Casa de los Famosos 6