FIFA confirma las 48 selecciones y sedes de las FIFA Series 2026

La FIFA oficializó este lunes la lista de las 48 selecciones que tomarán parte en la edición ampliada de las FIFA Series 2026, un torneo de carácter amistoso orientado al desarrollo competitivo de los combinados nacionales.

Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán serán las sedes de los grupos masculinos, mientras que Brasil, Costa de Marfil y Tailandia albergarán los encuentros de la rama femenina.

Luego del anuncio realizado en noviembre de 2025 sobre la expansión del formato, el organismo rector del fútbol mundial detalló que las selecciones participantes estarán distribuidas en doce grupos de cuatro equipos, que disputarán sus partidos durante las ventanas internacionales de marzo y abril.

La FIFA subrayó la diversidad de los equipos involucrados, que abarcan todo el espectro de su clasificación mundial. Entre ellos figuran selecciones consolidadas como Australia, ubicada en el puesto 26 del ranking, junto a combinados en pleno crecimiento como Islas Vírgenes Estadounidenses, situadas en el lugar 207. En la categoría femenina, destacan selecciones como Brasil, séptima del ranking, así como Islas Turcas y Caicos, en el puesto 194.

Además, cinco selecciones masculinas que ya aseguraron su boleto al Mundial de 2026 (Australia, Cabo Verde, Curazao, Nueva Zelanda y Uzbekistán) formarán parte de esta edición del certamen.

En el cuadro masculino, Australia encabezará un grupo que compartirá con Camerún, China y Curazao, mientras que Azerbaiyán será anfitrión junto a Omán, Sierra Leona y Santa Lucía. Indonesia recibirá a Bulgaria, Islas Salomón y San Cristóbal y Nieves, y Kazajistán hará lo propio con Comoras, Kuwait y Namibia. Nueva Zelanda se medirá con Cabo Verde, Chile y Finlandia, mientras que Puerto Rico será sede de un grupo conformado por Samoa Estadounidense, Guam e Islas Vírgenes Estadounidenses. Ruanda organizará dos grupos distintos y Uzbekistán recibirá a Gabón, Trinidad y Tobago y Venezuela.

En la rama femenina, Brasil ejercerá como anfitrión ante Canadá, Corea del Sur y Zambia. Costa de Marfil albergará un grupo junto a Pakistán, una selección CAF y Turcas y Caicos, mientras que Tailandia recibirá a República Democrática del Congo, Nepal y una selección representante de la OFC.

