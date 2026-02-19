EE.UU. sanciona a complejo turístico y empresas mexicanas por fraudes del CJNG que afectaron a estadounidenses

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra Kovay Gardens, un resort de tiempo compartido en México, junto a cinco personas y 17 empresas mexicanas vinculadas a esquemas de fraude operados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Protección a ciudadanos estadounidenses

Según Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, las medidas buscan proteger a ciudadanos estadounidenses de estafas y explotación organizadas por grupos criminales transnacionales. Las sanciones incluyen congelación de activos en EE. UU. y la prohibición de transacciones financieras con las personas y empresas sancionadas.

Además, quienes faciliten operaciones con estos sujetos podrían enfrentar acciones legales y financieras severas.

Fraude de tiempo compartido y víctimas estadounidenses

Kovay Gardens y las empresas afectadas forman parte de una red que ofrecía paquetes de tiempo compartido fraudulentos a estadounidenses, prometiendo beneficios inexistentes y causando pérdidas millonarias.

El Departamento de Estado advierte que estas acciones buscan disuadir a otros grupos delictivos de explotar a consumidores estadounidenses en el extranjero. Según el FBI, aproximadamente 6,000 víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a $300 millones entre 2019 y 2023, con alrededor de 900 quejas solo en 2024.

CJNG: violencia y ganancias ilícitas

El CJNG, considerado uno de los cárteles más poderosos del mundo, diversifica sus ingresos más allá del narcotráfico mediante fraude de tiempo compartido, robo de combustible y extorsión. Ha llevado a cabo ataques contra fuerzas de seguridad mexicanas, asesinatos de funcionarios y asesinatos internos para mantener su control.

Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se han convertido en bastiones estratégicos para el cártel, donde operan centros de llamadas que defraudan a estadounidenses mayores, afectando sus ahorros de toda la vida.

Redes empresariales sancionadas

Entre los sancionados se encuentran Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador de Kovay Gardens, y su entramado empresarial de 13 compañías, incluyendo Punto 54, High Land Park, y varias inmobiliarias y de servicios financieros. También se sancionó a Michael Ibarra Díaz Jr., vinculado al CJNG, y operativos como Audias Flores Silva, Oscar Enrique Jiménez Tapia, y José Luis Gutiérrez Ochoa.

La acción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) marca la sexta vez que sanciona a personas vinculadas a fraudes de tiempo compartido del CJNG, designando ya a más de 90 individuos y empresas.

Marco legal y alcance de las sanciones

Las sanciones se emitieron bajo las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, dirigidas a proliferación de drogas ilícitas y terrorismo, bloqueando todos los bienes e intereses en EE. UU. de las personas y empresas designadas.

Las instituciones financieras que faciliten transacciones con los sancionados podrían enfrentar sanciones secundarias. Sin embargo, la OFAC emitió una licencia general para permitir operaciones necesarias de cierre de Kovay Gardens por parte de ciudadanos estadounidenses.

Cooperación internacional

La medida se realizó en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) y contó con la participación de agencias estadounidenses como FBI, DEA, IRS-CI y CBP, a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).

Según el Departamento del Tesoro, estas acciones buscan interrumpir los ingresos del CJNG, proteger a los ciudadanos estadounidenses y garantizar que los cárteles no puedan operar con impunidad.

Sigue leyendo: