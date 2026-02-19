Emmanuel Clasie y Luis Ortiz se declararon no culpables en acusación por fraude y amaño de apuestas

Los dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz se declararon no culpables ante una jueza en Nueva York en una acusación reescrita por fraude y amaño de apuestas a través de sus lanzamientos en la MLB.

De acuerdo con la agencia de noticias ‘The Associated Press’, Clase y Ortiz se declararon no culpables ante la jueza Kiyo A. Matsumoto por medio de un traductor de una acusación reescrita en el tribunal federal de Brooklyn.

La acusación reescrita fue presentada el viernes y, aunque no presentó nuevos cargos, sí se señaló como implicada a una tercera persona que también se declaró no culpable el pasado miércoles.

En la acusación se detalla que Clase usó palabras clave como “gallo” y “pollo” en comunicaciones sobre los pitcheos que se lanzarían. Por ejemplo, Andrés del partido del 18 de mayo de 2025 contra

Cincinnati Reds, Clase recibió un mensaje para “lanzar una piedra al primer gallo en la pelea de hoy”.

Según el documento judicial, el dominicano respondió: “Sí, por supuesto, es fácil lanzarle una piedra a ese gallo”. No obstante, ese día Clase no jugó y “no pudo cumplir el plan de lanzar fuera de la zona de strike al primer bateador que enfrentó”, reza la acusación.

A Clase se le señala de haber usado el celular en medio de un partido contra Cincinnati Reds para indicar a los apostadores que un pitcheo estaría fuera de la zona de strike, lo que les permitió ganar alrededor de $27,000 dólares, de acuerdo con la acusación.

Mientras tanto, los abogados de Luis Ortiz solicitaron que el lanzador sea juzgado por separado. El argumento, según los documentos judiciales, es que si Clase compartió la estrategia de lanzamiento de Ortiz con los apostadores, lo hizo sin su conocimiento.

También señalaron que Ortiz está acusado de lanzar solo dos pitcheos que generaron escrutinio en un período de 12 días, mientras que Clase está acusado de ser la figura central del esquema de apuestas.

Clase y Ortiz, quienes están en libertad bajo fianza, salieron del tribunal por separado después de la audiencia del miércoles. La jueza mantuvo la fecha del juicio para el 4 de mayo, pero reconoció que probablemente la trasladará a otoño en las próximas semanas.

Clase, excerrador de Cleveland Guardians, y Ortiz, abridor, han estado en licencia remunerada no disciplinaria desde julio.

Ambos están acusados desde noviembre de 2025 de participar en un esquema de apuestas fraudulentas en la MLB, aceptando miles de dólares en sobornos para ayudar a dos apostadores de República Dominicana a ganar al menos $460,000 dólares.

Se enfrentan a cargos como conspiración para cometer fraude electrónico, soborno en competiciones deportivas y conspiración para el lavado de dinero.



