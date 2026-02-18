En medio de tensiones, religiosos celebran Miércoles de Ceniza con inmigrantes en Nueva York

En medio de la tensión que se ha generado en el país por los operativos del ICE, bajo la lluvia y el frío líderes cristianos de Nueva York se plantaron frente a la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para acompañar a los inmigrantes que acudían a sus citas. Allí, comenzaron las celebraciones del Miércoles de Ceniza, y marcaron con una cruz a quienes aceptaban el gesto, en el inicio de la Cuaresma.

Poco a poco, los inmigrantes y otros visitantes fueron llegando al edificio 26 Federal Plaza, en Manhattan, donde funcionan ICE y otras agencias federales. A la entrada principal, los religiosos sostenían un pequeño recipiente con cenizas y, con voz serena, preguntaban a cada persona si deseaba participar en este tradicional rito del Miércoles de Ceniza.

Miércoles de Ceniza en NY/EFE

“Ahora voy con Dios” a la cita migratoria, dijo a la dominicana Ramona Lluveras, quien con la cruz en su frente y tras recibir la bendición continuó paraguas en mano hacia el polémico edificio Federal Plaza.

En la sede, que aloja un centro de detención denunciado por los activistas y sujeto a una mejora de condiciones por orden judicial, el personal de seguridad verificaba los documentos e identificación de quienes intentaban acceder a la instalación.

Miércoles de Ceniza para migrantes católicos

El sacerdote episcopal Fabián Arias indicó que desde hace 15 años una coalición de religiosos acude cada Miércoles de Ceniza a este lugar para apoyar a los inmigrantes.

Y señaló la importancia de hacerlo “en estos momentos tan difíciles que están viviendo, en este calvario de mucho horror” debido a la política de arrestos y deportaciones masivas que ha impuesto el Gobierno de Donald Trump.

Muchos inmigrantes temen incluso acudir a sus citas en la corte de inmigración porque han sido arrestados al salir de ese tribunal por agentes de ICE y posteriormente deportados.

A otra inmigrante que acudió a la cita con su hija, ninguna quiso decir su nombre, le pareció “muy bien” el acto de los religiosos, porque así acudiría “con Dios” a su cita.

Miércoles de Ceniza/EFE

Los peruanos Sergio y Virginia también se detuvieron ante el sacerdote antes de dirigirse al edificio, donde acudieron a que les devolvieran una fianza que pagaron por un amigo, que ya fue puesto en libertad.

Los religiosos retornarán al 26 Federal Plaza en Viernes Santo cuando realizarán un viacrucis alrededor de ese edificio para orar por los inmigrantes.

