Sean Strickland desata polémica en la UFC: “A nadie le importa un caraj… el MMA femenino”

El excampeón de peso medio de la UFC Sean Strickland encendió la polémica tras realizar comentarios despectivos sobre el MMA femenino y la histórica peleadora brasileña Amanda Nunes, considerada una de las mejores de todos los tiempos.

Durante una reciente intervención pública, Strickland afirmó que “a nadie le importa un carajo” sobre las peleas y el deporte femenino en general “el hombre promedio podría vencer a Amanda Nunes”, declaraciones que generaron una fuerte reacción en redes sociales y en la comunidad del deporte.

El estadounidense también añadió más leña al fuego tras decir: “Debemos recordar en qué destacan las mujeres: tener hijos, ser madres, preparar la comida, limpiar la casa. El problema es que las hemos empoderado demasiado como para arruinar la sociedad”.

Las palabras del peleador provocaron críticas de aficionados, analistas y atletas, quienes defendieron el legado de Nunes, doble campeona en dos divisiones y figura clave en el crecimiento del MMA femenino a nivel mundial.

Hasta el momento, la UFC no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones de Strickland, mientras el debate continúa en redes, donde muchos recuerdan el impacto de Nunes y otras peleadoras en la popularidad global del deporte.

