Celinee Santos recuerda su controversia con Cristina Porta y Paco Pizaña en Top Chef VIP

La Casa de los Famosos es una oportunidad perfecta para que los habitantes se desahoguen sobre algunas controversias en su vida y en el caso de Celinee Santos decidió hablar sobre lo ocurrido con Cristina Porta y Paco Pizaña en Top Chef VIP.

Recordó que una de sus principales molestias fue con la periodista española porque considera interfirió en la relación que el actor mexicano tenía con su esposa.

“Yo dije: ‘tú y yo no somos iguales’, porque por lo menos yo tengo la dignidad cubierta, algo que tú no tienes”, indicó la dominicana sobre cómo siente que Cristina influyó en que Paco terminara su matrimonio.

“Destruye matrimonios… porque con un hombre casado de Top Chef se metió en una relación de 8 años de matrimonio”, agregó.

La modelo aseguró que vivió situaciones incómodas: “Iban a cenar las dos parejas… y por abajo de la mano se sobaba la pierna al tipo… un descaro”.

Aseguró que ese reality fue una experiencia fuerte, muy similar a la de La Casa de los Famosos. “Eso todos los días era de tú a tú”, comentó.

Acerca de las diferencias con Cristina, indicó que hubo muchos comentarios negativos de parte de la española. “Dijo Cristina que yo prendía velones porque por qué me salvaba”, comentó.

En este sentido, la ex reina de belleza indicó: “El día que yo gané mejor plato, me subí arriba de… como que me subí arriba del comedor y dije: ‘Prepárate, porque tengo los velones prendidos ahora'”.

Para Celinée, la experiencia de Top Chef VIP la fogueó de forma increíble, ya que tuvo que vivir situaciones nada cómodas, en las que además no titubeó para confrontar a quien fuera y además demostrar su carácter.

