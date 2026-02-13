Kunno dice que Ángela Aguilar y Christian Nodal lo apoyarán en La Casa de los Famosos 6 

El creador de contenido Kunno dijo que está listo para entrar al reality showLa Casa de los Famosos, en donde contaría con el respaldo de sus amigos Ángela Aguilar y Christian Nodal.

“No estoy asustado”, comentó el mexicano en una entrevista con varios reporteros acerca de la experiencia que está por asumir.

Los periodistas también le preguntaron sobre los consejos que le dieron la hija de Pepe Aguilar y su esposo. Ante esto, el influencer contestó: “(Me dijeron) que lo disfrute mucho, que sea yo mismo, que no tome, eso sí me dijeron, que no tome en las fiestas”.

Aseguró que esa recomendación se la dieron porque es mala copa. “Intentaré no consumir nada allá adentro”, explicó.

Una de las posibilidades es que Kunno no esté para la boda de la pareja, que se haría en Zacatecas. “No sé, todo puede pasar, si el público me permite llegar hasta la final, pues sí, tendré que perder unas por otras”.

El joven explicó que en caso de perderse el casamiento, sus amigos entienden pues saben que es algo de trabajo.

En el programa Hoy Día mostraron estas declaraciones e indicaron que la incorporación del influencer es llamativa, pues creen que puede contar detalles de la relación de sus amigos. “Va a haber gente que lo va a amar y gente que lo va a odiar. Yo creo que dentro del reality de los famosos se te escapan muchas cosas. Fue como el problema de Erubey que se le escapó (lo del embarazo) de Lele Pons”, dijo Clovis Nienow.

Penélope Menchaca consideró que esto podría ser un problema, debido a que podría terminarse esta amistad, así como ocurrió con Erubey y la venezolana.

La Casa de los Famosos es una ventana importante para el influencer, quien dará a conocer su trabajo en redes sociales e intentará conectar con el público latino en los Estados Unidos. El programa se estrenará se estrenará el próximo 17 de febrero, con la conducción de Javier Poza y Jimena Gállego. Además de Kunno han confirmado a otras personalidades como Laura Zapata, Lupita Jones y Yina Calderón, quienes han prometido una emocionante temporada para la audiencia.

