Alicia Machado ya tiene a sus favoritos en La Casa de los Famosos 6 

La actriz venezolana Alicia Machado habló de la sexta temporada de La Casa de los Famosos que tiene un elenco renovado en el que ya han comenzado a destacar algunas personalidades.

En una entrevista con La Mesa Caliente, la ganadora de la primera temporada del reality show afirmó: “Mis gallos son el Divo de Placeta (Eduardo Antonio), lo amo con todo mi corazón. Mi queridísima Miss Universo Lupita Jones, la señora (Laura) Zapata. Celinee (Santos) me encanta y me gusta mucho Curvy Zelma”.

Con esto dejó ver cuáles son sus jugadores favoritos, al menos por ahora, dentro de la competencia.

Las conductoras se mostraron interesadas en conocer la razón por la que no mencionó a Sergio Mayer y de manera frontal, la Miss Universo 1996 comentó: “A Sergio no lo estoy nombrando por todos van en contra de Sergio. Sergio entra ya como ganador. Él ya ganó, estuvo en La Casa de los Famosos México y quedó prácticamente como ganador”.

Con esto, Alicia Machado dejó ver que el mexicano es un competidor fuerte y siente que avanzará, pese a la resistencia que puedan poner algunos de sus compañeros.

La venezolana, al haber ganado la primera edición es una conocedora del formato y entiende un poco lo que le gusta al público. Por eso, los nombres que dio son claves, pues de alguna u otra forma muestran cómo podría desarrollarse la competencia.

La audiencia de La Mesa Caliente reaccionó a sus declaraciones y afirmó que están de acuerdo con varias de las menciones que hizo. “Me encantan también los que mencionó esta señora Alicia”, “En Puerto Rico votaremos a favor de los desterrados y de Sergio Mayer y Celine”, escribieron algunos televidentes en el canal de YouTube del programa.

