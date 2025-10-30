Manny Pacquiao confirma las negociaciones para pelear contra Mayweather

El histórico peleador filipino, Manny Pacquiao, confirmó que se encuentra en medio de un proceso de negociaciones para organizar la ansiada revancha contra el estadounidense Floyd Mayweather Jr.; aunque reconoció que no quiere que dicho combate sea una pelea de exhibición y forme parte de un registro oficial.

Estas declaraciones las realizó ‘Pacman’ durante una entrevista ofrecida para Seconds Out, donde destacó que tal y como surgieron rumores recientemente, se encuentra en conversaciones para lograr un enfrentamiento real y dejar a un lado la exhibición.

“Lo que estamos negociando con Mayweather es una pelea real”, expresó Manny Pacquiao en la entrevista, disipando cualquier duda sobre la naturaleza del combate y asegurando que no se trataría de una exhibición, sino de una pelea con todas las implicaciones de una competencia oficial.

Floyd Mayweather desmiente los rumores sobre su posible bancarrota. Crédito: Adam Hunger | AP

La recordada pelea entre ambos boxeadores, que tuvo lugar en mayo de 2015 en Las Vegas, fue catalogada como el enfrentamiento más anticipado y lucrativo de la década pasada por lo que representó a nivel de transmisión.

En esa ocasión, Floyd Mayweather se impuso por decisión unánime. Sin embargo, el combate no cumplió con las expectativas de muchos fanáticos, lo que dio pie a rumores de una posible revancha que, aunque se discutió durante un tiempo, nunca se concretó. No obstante, Pacquiao ahora revela que las conversaciones están avanzando y que el regreso de este enfrentamiento está más cerca que nunca.

“Depende de la negociación que ahora mismo está en curso. Depende de si podemos entendernos. Mi gente y la suya están coordinando directamente. De inicio siento que casi estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en muchas cosas, pero hay algunas condiciones que estamos negociando”, agregó el pugilista filipino y antiguo político de su país.

A pesar de los avances, Pacquiao señaló que aún existen algunos detalles por resolver, pero que las partes involucradas están trabajando arduamente para llegar a un acuerdo.

Manny Pacquiao podría enfrentarse contra Lewis Crocker. Crédito: John Locher | AP

“Es una pelea muy interesante. Ahora mismo no tengo ningún problema en el hombro”, afirmó Pacquiao, mostrando su disposición y entusiasmo por el combate; al mismo tiempo asegura que, si la pelea se concreta, el mundo del boxeo se emocionará enormemente.

Cabe recordar que Pacquiao regresó al cuadrilátero el pasado mes de julio pasado después de casi cuatro años de retiro para enfrentarse contra Mario Barrios por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); enfrentamiento en el que se registró un empate que le permitió al azteca retener el cinturón.

En cuanto a Mayweather, aunque ha estado realizando peleas de exhibición, su última pelea profesional fue en 2017, cuando derrotó a Conor McGregor en una pelea de boxeo que terminó en nocaut técnico en el décimo asalto, alcanzando así su victoria número 50 como profesional.

