LaMelo Ball protagonizó un accidente automovilístico en el centro de Charlotte [Video]

La ciudad de Charlotte se vio sacudida por un incidente que involucró a LaMelo Ball, base de los Hornets, quien protagonizó un accidente de tránsito en pleno centro urbano de Estados Unidos.

El jugador, conocido tanto por su talento en la NBA como por su presencia mediática, salió ileso de la colisión, que dejó notables daños materiales y reavivó el debate sobre su comportamiento al volante.

En la tarde del miércoles, testigos presenciaron cómo el GMC Hummer EV Edition 1 de Ball, personalizado y con acabado camuflaje, impactó contra un sedán Kia en la intersección de las calles Trade y Tryon.

El choque fue tan violento que la llanta delantera izquierda del vehículo del jugador salió despedida, según imágenes difundidas por WSOC-TV. Tanto el Hummer como el sedán fueron remolcados posteriormente.

LaMelo Ball was spotted dipping into a Lamborghini after his car crash in Charlotte. https://t.co/Zs01mG6iEL pic.twitter.com/PPmyvWvC3X — TMZ (@TMZ) February 19, 2026

Sin lesiones graves

Los videos muestran que ambos conductores salieron de sus autos de inmediato y sin aparentes lesiones graves. El servicio de emergencias MEDIC confirmó que una persona sufrió heridas leves que no ponen en peligro su vida, aunque no se precisó si se trataba del conductor del Kia o de un acompañante.

LaMelo Ball, de 24 años, ganó notoriedad por su estilo de vida y ciertos antecedentes polémicos, como las reiteradas infracciones de tránsito, especialmente el salto de semáforos en rojo.

Por esta razón, el percance abre interrogantes sobre su madurez y el impacto de sus acciones fuera de la cancha. A la espera del informe policial, aún no está determinada oficialmente la responsabilidad del jugador en el accidente.

Este episodio se suma a una serie de incidentes similares en la ciudad: en 2014, el exmariscal de campo de los Carolina Panthers, Cam Newton, sufrió una fractura de espalda al derrumbar su camioneta cerca del Bank of America Stadium.

Más recientemente, en 2024, el suplente de los Panthers, Andy Dalton, se lesionó el pulgar en otro choque vehicular en Charlotte. También se recuerda el trágico accidente de Bobby Phills, exjugador de los Hornets, fallecido en 2000 tras un siniestro automovilístico luego de un entrenamiento.

Seguir leyendo:

Murió a los 87 años el neoyorquino Doug Moe, histórico entrenador de Denver Nuggets

Barack Obama se llevó una ovación en el NBA All-Star Game en Los Ángeles [VIDEO]

LeBron James siembra dudas sobre su retiro tras el All-Star 2026