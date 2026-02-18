Murió a los 87 años el neoyorquino Doug Moe, histórico entrenador de Denver Nuggets

A los 87 años falleció uno de los hijos pródigos de la ciudad de Nueva York. El histórico entrenador de Denver Nuggets en la NBA en la década de los 80, Doug Moe, murió el pasado martes en San Antonio, Texas.

La causa de la muerte no ha sido revelada, pero según reportes de medios como CBS, Moe murió tras una larga batalla contra el cáncer. La noticia se conoció gracias a uno de sus exjugadores, Bill Hanzlik.

Hanzlik publicó en su cuenta de X que Moe murió en paz, acompañado por su esposa Jane. “Es un día triste en Denver. Me acabo de enterar de que uno de los mejores, Doug Moe, falleció en paz esta mañana de la mano de su esposa, Jane Moe. Que Dios te bendiga”, escribió.

It’s a sad day in Denver. Just learned one of the Absolute Best , Doug Moe has passed away peacefully holding the hand of his wife Jane Moe this morning. God Bless you BIG STIFF from your No Hoper

Hanz — Bill Hanzlik (@BillHanzlik) February 17, 2026

El exentrenador de los Denver Nuggets, Doug Moe, suplica a su equipo durante un tiempo muerto en los últimos segundos de un partido de baloncesto de la NBA contra los Houston Rockets en mayo de 1986. (Foto AP/Ed Andrieski, Archivo) Crédito: Ed Andrieski | AP

Doug Moe nació el 21 de septiembre de 1938 en Brooklyn, Nueva York. Jugó baloncesto universitario en North Carolina (1958–1961), donde destacó como alero. Fue elegido en el Draft de la NBA de 1961 por los Chicago Packers, pero no llegó a debutar.

En 1965 se marchó por dos años al Pallacanestro Petrarca Padova, Italia. En 1967 jugó con New Orleans Buccaneers por una temporada y después pasó a la ‘American Basketball Association’, la liga paralela a la NBA que se jugó hasta 1976.

En 1968 se marchó a Oakland Oaks y ganó el campeonato de la ABA en 1969. Ese mismo año jugó para Carolina Cougars y al siguiente para Virginia Squires hasta 1972.

Fue tres veces All-Star de la ABA entre 1968 y 1970. Tras retirarse como jugador, Moe pasó directamente a los banquillos como asistente en Carolina Cougars (ABA) entre 1972 y 1974.

Posteriormente, fue asistente en Denver Nuggets (ABA/NBA) entre 1974 y 1976. Su primera oportunidad como entrenador principal llegó con San Antonio Spurs, aún en la ABA y luego en la NBA tras la fusión.

Desde 1980 hasta 1990 fue entrenador de Denver Nuggets. Logró 432 victorias, récord histórico de la franquicia hasta 2024, cuando Michael Malone lo superó.

También nueve playoffs consecutivos y premio a coach del año en 1988. Denver lideró la NBA en anotación seis veces bajo su mando. Se le recuerda por las Finales del Oeste de 1985, en las que cayó ante los Lakers del Showtime.

Asimismo, por la calidad de sus partidos con marcadores en los 120 y 130 puntos, anotaciones que no eran comunes para la época. Tras su salida de Denver, Moe tuvo un breve paso como entrenador de Philadelphia 76ers.

En 2003, volvió a Denver Nuggets como asistente de George Karl, uno de sus grandes amigos, hasta 2008. Moe cerró su carrera con registro de 628-529 en 15 temporadas en la NBA.



