LeBron James siembra dudas sobre su retiro tras el All-Star 2026

La estrella de los Los Angeles Lakers LeBron James dejó abierta la incógnita sobre su continuidad en la NBA al asegurar este domingo que todavía no tiene claro si seguirá jugando la próxima temporada.

“Solo quiero vivir, cuando lo tenga claro, lo haré saber. No tengo ni idea, solo quiero vivir”, expresó el veterano jugador durante una rueda de prensa en el marco del All-Star Game.

El cuatro veces campeón de la NBA señaló que tiene “muchas cosas sobre la mesa” para explorar una vez que decida poner fin a su carrera, entre ellas la posibilidad de integrarse a la junta directiva de la liga. “También hay otras empresas que seguiré explorando para ver qué me motivará en mi carrera posterior, pero ahora mismo sigo centrado en el presente”, afirmó.

James dejó claro que, cuando llegue el momento del retiro, su prioridad será su familia. “Una de mis pasiones es crear recuerdos que perduren para siempre”, indicó.

Durante su comparecencia, el astro también se refirió al nuevo formato del All-Star, planteado como un duelo entre Estados Unidos y el resto del mundo: “Me gusta el formato Este-Oeste, pero están probando algo nuevo, a ver qué pasa. Estados Unidos contra el mundo… el mundo es gigantesco más allá de Estados Unidos. Estoy tratando de averiguar cómo tiene sentido, así que veremos qué pasa con esto”, comentó.

A sus 40 años, James sigue siendo una de las principales figuras de la NBA y de los Lakers, pero sus declaraciones alimentan las dudas sobre cuánto tiempo más continuará en las canchas. Por ahora, el histórico alero insiste en vivir el presente mientras decide el próximo paso de una de las carreras más brillantes en la historia del baloncesto.

