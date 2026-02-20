Messi será titular en el debut del Inter Miami contra LAFC en Los Ángeles

El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, confirmó que Lionel Messi “está bien, entrenó toda la semana con el grupo” y que por lo tanto está preparado para el debut del equipo de Florida en la nueva temporada de la MLS contra Los Ángeles FC.

“Leo está bien, entrenó toda la semana con el grupo, lo ha hecho de buena manera, ha tenido buenas sensaciones así que llega bien, preparado como todo el equipo”, afirmó Mascherano en una rueda de prensa.

Messi sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo durante un reciente partido contra el Barcelona SC en Ecuador.

El astro argentino anotó 29 goles y dio 19 asistencias en la pasada temporada, en la que Inter Miami ganó el título de la MLS.

Enfrentarán a un gran rival

“LAFC es un equipo que si lo dejas jugar te va a hacer mucho daño. Es un equipo que de inicio se ve muy fuerte, nos ha pasado el año pasado también acá. Estamos preparados”, dijo Mascherano al analizar su rival.

El técnico argentino manifestó su total confianza en su equipo.

“Respetamos al rival, su jerarquía, pero nosotros nos centramos en nuestros jugadores. Es un buen equipo, pero nosotros también lo somos, somos los campeones de esta liga”, subrayó.

También contó una anécdota sobre su posible desembarco en la MLS como jugador.

“He sido jugador del Inter Miami por unas horas y después no terminé jugando. La MLS es una liga que ahora que la conozco mucho más en profundidad, es una liga muy competitiva, muy buena, muy linda, ha superado mis expectativas largamente, tanto mi cuerpo técnico como yo nos sentimos muy cómodos”, dijo.

La sociedad Messi-Berterame

Sobre la conexión entre Messi y Germán Berterame, el entrenador explicó que es un vínculo que recién comienza a construirse.

“Es algo que se tiene que ir generando con el tiempo. Germán ha jugado un puñado de minutos en dos partidos y prácticamente no había entrenado con nosotros hasta esta semana”, señaló.

Sin embargo, se mostró optimista: “Los buenos jugadores se entienden con una mirada. No hace falta tanto tiempo para generar esa conexión. Creo mucho en las sociedades y puede ser una sociedad que nos dé mucho este año”.

