Mundial 2026 podría provocar brote de sarampión en Norteamérica, según expertos

Expertos sanitarios advirtieron que el brote de sarampión que afecta a México (con más de 10,000 casos confirmados y 31 fallecidos desde el año pasado) podría agravarse durante el Mundial 2026 debido a la llegada de millones de visitantes. La alta movilidad internacional, explicaron, podría favorecer una nueva ola de contagios en Norteamérica.

El médico Jorge Baruch Díaz, responsable de la clínica del viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló a EFE que el sarampión es una enfermedad “muy contagiosa” que se transmite por el aire, por lo que el torneo aumentará la exposición al virus. A su juicio, Estados Unidos, México y Canadá podrían registrar más casos tras la competición porque ninguno alcanzará a vacunar al porcentaje de población necesario en el corto plazo.

“Muy seguramente en los tres países que organizan el Mundial (Estados Unidos, México y Canadá), después del torneo, le va a seguir una ola de contagios. Entonces, eso va a pasar porque ninguno de los tres países va a poder vacunar a ese 10 % que nos falta para lograr la inmunización en menos de cuatro meses”, dijo.

Los especialistas alertaron que el repunte impactaría especialmente en las personas no vacunadas y retrasaría la certificación de países libres de sarampión en la región. Sin embargo, también subrayaron que el brote no necesariamente se descontrolará gracias a las campañas sanitarias en marcha.

Por otro lado, EFE consultó a la doctora Areli Pérez, directora médica de Medical Impact, quien coincidió en que el aumento de casos es una posibilidad, aunque confía en la eficacia de los planes de vacunación impulsados por las autoridades. Ambos expertos insistieron en un mensaje claro a los viajeros: vacunarse antes de asistir al torneo.

El llamado también busca evitar la propagación del virus hacia países donde el sarampión no es endémico. Según los especialistas, las comunidades vulnerables —especialmente en zonas rurales o indígenas— siguen siendo las más afectadas, por lo que urge intensificar la cobertura inmunológica.

