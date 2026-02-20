Justicia prohíbe salir de Argentina al presidente de la AFA, Claudio Tapia a meses del Mundial 2026

La justicia argentina prohibió salir del país al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y lo citó a declarar en una causa por supuesta evasión fiscal, según la resolución del juez.

El “Chiqui” Tapia deberá comparecer el 5 de marzo próximo, un día antes de que lo haga el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por la denuncia que impulsó el organismo de recaudación fiscal ARCA ante la sospecha de evasión impositiva y apropiación de recursos de la seguridad social.

La resolución judicial alcanza además a otros tres directivos de la poderosa federación argentina de fútbol, al mando de la vigente selección campeona del mundo.

“En atención a la gravedad de los hechos investigados (…) corresponde decretar la prohibición de salida del país de los nombrados”, reza la citación divulgada por medios locales.

El documento judicial, sin embargo, no especifica si la medida se extingue una vez que cumplan con el trámite de declaración.

A cuatro meses de que arranque el Mundial, a Chiqui Tapia le prohíben salir del país. Deberá presentarse el jueves 5 de marzo a indagatoria. Toviggino deberá declarar al día siguiente, el viernes 6 de marzo. Es en la causa por evasión de $19.000 millones pic.twitter.com/YHg1IrqtTW — TN – Todo Noticias (@todonoticias) February 19, 2026

Investigan posible lavado de dinero

La causa investiga si la entidad retuvo en forma indebida y luego no depositó dinero por impuestos y aportes jubilatorios entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El juez consideró que existen “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados”.

Además de esta causa la AFA es investigada por posible lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre pasado para recabar documentación respecto a operaciones sospechosas con una financiera privada.

La AFA atribuyó entonces el caso a una “campaña de difamación” en medio de una disputa comercial con un empresario por la organización de partidos amistosos de la selección argentina.

Además señaló que el impulsor de esa denuncia “cuenta con la anuencia del gobierno nacional, más precisamente del ministro de Justicia (Mariano) Cúneo Libarona”.

Comunicado de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino emitió este viernes un comunicado oficial tras la citación a indagatoria de su presidente, Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes, en una causa por presunta apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes de seguridad social.

En la respuesta institucional, la AFA afirmó que no mantiene deuda exigible alguna y aseguró que las obligaciones fiscales cuestionadas fueron abonadas voluntariamente antes de su vencimiento.

El comunicado indica que ese pago anticipado ya fue planteado ante el tribunal interviniente y que la situación se encuentra actualmente pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones.

La AFA además cuestionó el accionar del organismo recaudador ARCA, sosteniendo que éste pretende considerar como delito penal tributario obligaciones que, según la entidad, ni siquiera estaban vencidas ni podían ser reclamadas judicialmente.

“La AFA es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en nuestro país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo”, señala el comunicado.

Y finaliza de la siguiente manera: “El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna”.

