Secretario del Tesoro afirma que el gobierno de Trump puede restablecer los aranceles

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió este viernes el uso de aranceles impulsado por el presidente Donald Trump y aseguró que la administración puede restablecerlos pese a las limitaciones impuestas por la Corte Suprema bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Bessent destacó en una entrevista con Fox News que los gravámenes permitieron sentar “muy rápidamente” a otros países a la mesa de negociación.

Señaló que imponer un arancel elevado, mencionando uno del 45% como ejemplo, resulta “mucho más limpio” para forzar conversaciones orientadas a reducir barreras no arancelarias, subsidios y restricciones comerciales contra Estados Unidos.

El secretario explicó que, en caso de que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional enfrente obstáculos judiciales, la administración puede recurrir a otras disposiciones de la legislación comercial, como las secciones 232 o 301, para mantener una presión equivalente sobre los socios comerciales.

Además, recordó que la Corte Suprema ha reafirmado amplias facultades presidenciales en materia comercial, incluida la posibilidad de imponer embargos totales, e instó a otros países a respetar los acuerdos alcanzados.

La mayoría del tribunal argumentó que el uso de la ley supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario, facultad que la Constitución reserva al Congreso, ya que los aranceles se consideran un tipo de impuesto a los ciudadanos.

El fallo 6-3 desató la reacción de Trump, quien calificó a algunos jueces como “desleales a la Constitución” y “perros falderos”, y afirmó que buscará alternativas para continuar con su política arancelaria.

En la Casa Blanca, anunció que emitirá una orden ejecutiva para imponer un nuevo arancel global del 10%, que se sumaría a los gravámenes que permanecen vigentes.

Bessent subrayó que los aranceles de Trump, aunque cuestionados, habían logrado resultados inmediatos al obligar a otros países a negociar, y que la administración tiene recursos legales adicionales para mantener presión económica sin violar la ley.

Los jueces Brett Kavanaugh, Samuel Alito y Clarence Thomas defendieron la legalidad de los gravámenes como una herramienta válida dentro de la política comercial. El fallo no abordó si las empresas que ya pagaron miles de millones en aranceles, como Costco, podrían reclamar reembolsos, un proceso que se prevé complicado.

Según datos del Tesoro, hasta diciembre se habían recaudado más de $133,000 millones de dólares en impuestos a las importaciones bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, con un impacto estimado de hasta $3 billones de dólares durante la próxima década.

