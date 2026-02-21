Aaron Judge conecta dos cuadrangulares en su primer juego de 2026 con Yankees

Aaron Judge tuvo un estreno verdaderamente grandioso en 2026, pues en la paliza 20-3 de New York Yankees ante Detroit Tigers, despachó sus dos primeros cuadrangulares del Spring Training.

El tres veces MVP de la Liga Americana, quien viene de una campaña en la que registró siete juegos con múltiples cuadrangulares, conectó su primero en el segundo tramo del encuentro sabatino.

For the first time in 2026: ALL RISE 👨‍⚖️ pic.twitter.com/JqsBQBSF0q — New York Yankees (@Yankees) February 21, 2026

La luminaria de los Yankees está adelantando su preparación este año, ya que también tiene en agenda representar a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol a celebrarse del 5 al 17 de marzo y en el que su país comparte el Grupo B con Brasil, Gran Bretaña, Italia y México. Esa motivación adicional parece reflejarse en su intensidad y enfoque desde el arranque del campamento.

Judge parece haber llegado en plena forma a la primavera en Florida toda vez que repitió la dosis en la cuarta entrada ante el derecho Ricky Vanasco.

This guy is pretty good, huh? pic.twitter.com/XmRwP6rVOE — New York Yankees (@Yankees) February 21, 2026

Judge tras histórica temporada en el 2026

Si Judge maneja con efectividad el Mallete y logra una temporada, su quinta, con al menos 50 jonrones y un promedio de bateo de al menos 0.300, estaríamos disfrutando de un super bateador.

Nadie había bateado tantos jonrones con un promedio de bateo tan alto. Las cuatro temporadas con más jonrones (incluida la de Judge en 2022) tuvieron promedios de bateo inferiores a 330.

La otra temporada de 60 jonrones (Ruth 1927) tuvo un promedio de bateo de 356, cerca, pero inferiores temporadas de más de 50 jonrones con un promedio de bateo superior a 360 no superaron los 59 jonrones (Ruth 1921).

Aaron Judge: 2017, 52 HR, .284 jonrones y un promedio de bateo de al menos 300; 2022, 62, .351; 2023, .322, 58; 2025, 53, .331.

En la tabla no aparecen los grandes bateadores negros de las Grandes Ligas, ya que no jugaron tantos partidos. Charlie Smith bateó .451 en 1929, con 22 jonrones en 66 juegos, lo que se proyecta a 54 en 162 juegos. En 1943, Josh Gibson conectó 20 jonrones en 69 juegos, lo que se proyecta a 47 en 162 juegos, con un promedio de bateo de .466.

Por lo tanto, se podría argumentar que dicha temporada debería ser considerada la mejor de bateo de la historia en términos de combinación de jonrones y promedio.

