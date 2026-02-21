Arrestan a tercer adolescente tras caída de un menor del puente Queensboro

Las autoridades indicaron el viernes que capturaron a un tercer adolescente luego de un incidente en el que un menor de 16 años se cayó del pozo del puente Queensboro en una maniobra en las redes sociales el lunes, sufriendo un trauma importante.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dio a conocer que el tercer detenido es un joven de 14 años acusado de imprudencia temeraria y allanamiento de morada. Previamente, los funcionarios habían arrestado a un menor de 15 años y a otro de 14, quienes se entregaron voluntariamente. La policía no ha dado a conocer el nombre de ninguno de los jóvenes, ya que son menores de edad.

La víctima, identificada por su familia como Frankie Allocca, sufrió heridas graves y fue hospitalizada después de caer 50 pies por el pozo a inicios de febrero. Permaneció en el pozo por varias horas antes de ser rescatada por las autoridades.

Los detectives dijeron el viernes que la investigación sobre este caso sigue en curso, informó Gothamist.

La madre de Alloca, Vanessa Tineo, declaró a principios de semana que su hijo había estado con un grupo de amigos participando en una actividad de TikTok de “exploración urbana” o “urbex”, donde las personas que la practican exploran algunas zonas restringidas.

No obstante, explicó que cuando su hijo se cayó, sus amigos lo abandonaron allí. La madre agregó que Alloca sufrió lesiones cerebrales y ha estado recuperando el conocimiento esta semana.

Otra joven, Adriana Vicente, de 18 años, declaró que llamó al 911 cerca de las 5:45 de la tarde del lunes luego de ser avisada por los amigos de Alloca “porque no sabían qué hacer”. NYPD señaló que inicialmente no pudieron hallar a Alloca luego de una búsqueda de 25 minutos, pero la policía de Nueva York y el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) volvieron al sitio horas después de otra llamada al 911, lo que permitió el rescate.

