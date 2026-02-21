Catfishing financiero: el engaño que puede arruinar tus citas y tu economía

No es solo cuestión de mentir sobre tu edad o intereses en las citas. Existe un fenómeno llamado catfishing financiero, que consiste en fingir riqueza o éxito económico para impresionar a una pareja. Al igual que el catfishing tradicional, este engaño puede afectar tanto las emociones como las finanzas.

El catfishing financiero va desde exagerar ingresos y posesiones hasta falsificar patrimonio completo. Según especialistas, este tipo de engaño puede derivar en pérdida de confianza, relaciones inestables e incluso problemas financieros graves si la pareja comparte cuentas, préstamos o propiedades.

Señales comunes del catfishing financiero

Exageración constante de ingresos o bienes materiales.

Apariencias en redes sociales que no coinciden con la vida real.

Comportamientos de gasto extremo para impresionar.

Falta de transparencia sobre deudas, préstamos o historial crediticio.

Por qué ocurre

El interés en la situación financiera de las parejas ha crecido. Una encuesta de Credit One Bank reveló que más de la mitad de millennials y miembros de la generación Z consideran atractivo un buen historial crediticio. Incluso un 20 % de los encuestados dijo que le gustaría que los perfiles de citas incluyeran información financiera y hábitos de gasto.

Este énfasis en la imagen financiera puede motivar a algunas personas a fingir riqueza o éxito, ya sea mediante publicaciones en redes sociales, compras ostentosas o exagerando ingresos y propiedades. La misma encuesta indicó que más del 50% de los encuestados han fingido éxito económico alguna vez, y el 37 % incluso estaría dispuesto a endeudarse o sobregirar su cuenta para impresionar.

Consecuencias del catfishing financiero

1. Pérdida de confianza: mentir sobre dinero puede derivar en engaños mayores, deudas ocultas y rupturas de confianza.

2. Problemas financieros: mantener apariencias puede generar sobregiros, mal historial crediticio y deudas significativas. Si la pareja comparte finanzas, los problemas se extienden incluso después de la relación.

3. Impacto emocional: el engaño financiero puede causar ansiedad, estrés, resentimiento y vergüenza, afectando el bienestar de ambos miembros de la relación.

En resumen, el catfishing financiero no es solo un riesgo sentimental, sino también económico. Conocer las señales y ser transparente sobre la situación financiera puede proteger tanto tu dinero como tu tranquilidad emocional.

