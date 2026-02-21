Ghislaine Maxwell busca frenar la divulgación masiva de los archivos del caso Jeffrey Epstein

Los abogados de Ghislaine Maxwell intentan bloquear la publicación de unas 90,000 páginas vinculadas a ella y al financiero Jeffrey Epstein, al considerar que la ley utilizada para forzar su divulgación es inconstitucional. Así lo informó The Associated Press.

La defensa presentó el viernes por la noche un escrito ante un tribunal federal de Manhattan para impedir que se hagan públicos documentos provenientes de una demanda civil por difamación que Virginia Giuffre, víctima de Epstein, interpuso hace una década contra Maxwell y que ya fue resuelta.

El Departamento de Justicia solicitó recientemente a un juez levantar la confidencialidad de esos archivos.

Según los abogados Laura Menninger y Jeffrey Pagliuca, el Departamento de Justicia obtuvo los documentos de manera indebida durante su investigación penal, pese a que estaban protegidos por órdenes de confidencialidad.

Sostienen que el material incluye transcripciones de más de 30 declaraciones, además de información privada sobre asuntos financieros y sexuales relacionados con Maxwell y otras personas.

Parte de los registros del proceso de intercambio de pruebas —que se extendió por un año— ya fue divulgada tras una orden de un tribunal federal de apelaciones. Sin embargo, la defensa argumenta que la nueva Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada por el Congreso en diciembre para obligar a la publicación de millones de documentos vinculados al caso, viola la doctrina de separación de poderes.

“El Congreso no puede, por ley, despojar a este Tribunal de la facultad ni eximirlo de la responsabilidad de proteger sus archivos del uso indebido. Hacerlo viola la separación de poderes”, escribieron los abogados citados por la agencia de noticia.

Añadieron que, conforme a la Constitución, ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo pueden interferir en la función del Poder Judicial, incluida su autoridad para resolver de manera definitiva los casos.

La difusión de documentos relacionados con Epstein en las últimas semanas ha generado nuevas revelaciones sobre los abusos sexuales que cometió durante décadas contra mujeres y adolescentes. Algunas víctimas han denunciado que sus nombres e información personal fueron expuestos, mientras que los de presuntos abusadores aparecen tachados.

En el Congreso también han surgido críticas, ya que legisladores sostienen que solo se ha publicado aproximadamente la mitad de los documentos existentes, muchos de ellos con amplias redacciones.

Funcionarios del Departamento de Justicia aseguran que todo el material disponible ha sido divulgado, salvo algunos archivos que requieren autorización judicial.

Virginia Giuffre afirmó que Epstein la traficó para mantener relaciones sexuales con hombres influyentes, entre ellos el expríncipe Andrés, actualmente conocido como Andrew Mountbatten-Windsor. Él negó las acusaciones y el caso civil se resolvió en 2022.

Mountbatten-Windsor fue arrestado días atrás y retenido durante casi 11 horas bajo sospecha de haber compartido información comercial confidencial con Epstein.

Maxwell, de 64 años, fue condenada en diciembre de 2021 a 20 años de prisión por su papel en la red de abuso sexual. Epstein murió en agosto de 2019 en una cárcel federal, en lo que las autoridades calificaron como suicidio, mientras esperaba juicio por tráfico sexual.

El verano pasado, Maxwell fue trasladada de una prisión federal en Florida a un centro de baja seguridad en Texas, tras participar en entrevistas con el fiscal general adjunto Todd Blanche. Hace dos semanas, se negó a responder preguntas de legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes durante una videollamada desde prisión, aunque a través de su abogado manifestó estar “preparada para hablar completa y honestamente” si se le concedía un indulto.

