Real Madrid cae ante Osasuna y deja servido el liderato al Barcelona

El Real Madrid perdió 2-1 ante el Osasuna y dejó abierta la posibilidad que el Barcelona retome el liderato en esta misma fecha.

Madrid queda de primero por dos puntos, pero si el Barcelona suma la victoria ante el Levante retomarán el primer lugar de la tabla.

Un gol de Raúl García en el 90+1 acabó con las posibilidades del empate luego de que Vinícius Jr., marcara por tercer partido consecutivo.

Madrid no tendrá tiempo de asimilar la derrota tras tener que prepararse para el duelo de vuelta de la Champions League este miércoles.

Real Madrid podría perder la punta tras derrota

El club merengue volvió a perder contra Osasuna en Pamplona luego de 15 años. La última victoria del Osasuna en casa fue el 30 de enero de 2011 en la fecha 21 de La Liga.

En aquella ocasión, Javier Camunas anotó el gol para la victoria 1-0 ante el Real Madrid, que tenía a Cristiano Ronaldo, Ángel Di María, Karim Benzema, Mezut Ozil, entre otros.

El croata Ante Budimir anotó el 1-0 en el primer tiempo por la vía del penal, que presentó polémica por un presunto pisotón de Thibaut Courtois.

Real Madrid igualó el partido tras un tanto anulado a Kylian Mbappé, en una jugada de Fede Valverde que remató Vinícius en boca de gol a los 73 minutos.

Vinicius lleva tres partidos seguidos anotando luego de convertir un doblete de penal en la pasada fecha y luego el gol de la victoria en el polémico encuentro ante el Benfica por Champions League.

Pero cuando el Real Madrid quiso buscar los tres puntos, García se vistió de héroe para darle la victoria al Osasuna que sube al puesto número 9 de la tabla, a dos puntos de los puestos europeos.

La próxima fecha del Real Madrid en LaLiga será ante el Getafe en el Santiago Bernabéu, el 2 de marzo.

