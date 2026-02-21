Armando González va por un récord de goles de Chicharito en Chivas

Armando González lleva un gran ritmo de goles en el comienzo del Torneo Clausura 2026 y va por un récord de goles de Chicharito Hernández en Chivas.

González tiene cinco goles en solo seis jornadas y ha sido una de las claves del buen arranque del Rebaño Sagrado en este certamen.

El delantero mexicano está segundo en la tabla de goleadores y solo está a una diana del líder del campeonato de goleo, Joao Pedro, quien juega en el Atlético San Luis.

“La Hormiga” tiene cuatro jornadas consecutivas con al menos un gol, una cifra que lo pone a una jornada del récord de Javier “Chicharito” Hernández, quien alcanzó cinco partidos consecutivos con un gol en el fútbol mexicano.

🚨🐐 GOOOL DE ARMANDO “HORMIGA” GONZÁLEZ ANTE EL CLUB AMERICA EN CLASICO!



5° GOL DEL TORNEO Y SEGUNDO GOL EN CLÁSICOS NACIONALES. 🔥



pic.twitter.com/HYWoeATeSl — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) February 15, 2026

Armando González tiene goles en partidos seguidos contra Gallos Blancos de Querétaro, Atlético San Luis, Mazatlán y el América.

Javier Hernández obtuvo el récord de cinco jornadas consecutivas con un gol en el torneo Bicentenario de 2010. Chicharito anotó de forma consecutiva desde la primera jornada hasta la quinta.

En ese periodo firmó ocho goles, incluidos tres dobletes consecutivos ante Toluca, Tigres y Estudiantes Tecos.

Hernández fue líder goleador en ese torneo con 10 tantos en apenas 11 partidos disputados. Allí se llevó su primer y único título de goleo con la camiseta del Rebaño Sagrado.

El delantero mexicano solo disputó 11 partidos debido a una lesión muscular y a su convocatoria con el Tri para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Chivas de Guadalajara peleará su liderato con Cruz Azul

Las Chivas de Guadalajara, líderes con paso perfecto, recibirán el sábado al Cruz Azul, segundo de la tabla de posiciones, en el duelo más esperado de la séptima jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Con seis victorias en seis partidos, las Chivas son el mejor equipo en este momento y saldrán a ratificarlo en su estadio ante un rival con cuatro triunfos, un empate y una derrota.

Las Chivas suman 11 goles, igual que el Cruz Azul, pero han recibido tres menos, pero los números hasta ahora importarán poco. Los dos equipos pasan por un buen momento de forma y no hay un claro favorito.

