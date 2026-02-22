Barcelona goleó 3-0 al Levante y recuperó el liderato de LaLiga tras tropiezo del Real Madrid

El Barcelona derrotó este domingo 3-0 al Levante en el Spotify Camp Nou y recuperó el liderato de LaLiga EA Sports, tras aprovechar el tropiezo del Real Madrid en Pamplona ante el Osasuna.

Los goles de Marc Bernal y Frenkie de Jong en la primera mitad encaminaron el triunfo del equipo dirigido por Hansi Flick, mientras que Fermín López sentenció el resultado en los minutos finales.

El conjunto azulgrana dominó el partido ante un rival que se mantiene en puestos de descenso, a siete puntos de la zona de salvación. La victoria permitió al Barcelona dejar atrás las derrotas recientes frente al Atlético de Madrid y el Girona, además de marcar el regreso de Pedri, quien volvió tras un mes de baja por lesión.

El primer gol llegó a los cuatro minutos, cuando Eric García asistió a Marc Bernal dentro del área para abrir el marcador. Más adelante, Frenkie de Jong amplió la ventaja al conectar un centro de João Cancelo, quien fue una de las figuras del encuentro por su aporte ofensivo desde la banda izquierda.

En el segundo tiempo, el Levante intentó reaccionar, pero el Barcelona mantuvo el control del juego. Flick dio entrada a Pedri, Ferran Torres y Fermín López para refrescar el equipo, y este último anotó el 3-0 con un disparo desde fuera del área que pegó en el poste antes de entrar.

Con este resultado, el Barcelona suma un punto más que el Real Madrid y vuelve a ocupar la primera posición de la clasificación. El Levante, por su parte, continúa sin ganar en el Camp Nou y permanece en la zona de descenso.

