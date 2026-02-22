Claudia Sheinbaum pide calma tras muerte de Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la población mantener la calma tras el operativo en el que murió Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que derivó en bloqueos e incendios de vehículos en distintas entidades del país.

En un mensaje publicado en X, la mandataria informó que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó la operación realizada por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, y subrayó que existe “absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados”.

Añadió asimismo que es importante mantenerse informados y en calma, y que las redes sociales del Gabinete de Seguridad actualizan de manera permanente la situación. “En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad”, aseguró Sheinbaum.

También expresó su reconocimiento al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad. “Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, añadió.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, Oseguera resultó herido durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, y falleció mientras era trasladado en avión a la Ciudad de México. Durante la acción, las fuerzas federales fueron atacadas y abatieron a cuatro personas en el lugar.

Otras tres, entre ellas el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, murieron posteriormente a causa de las heridas, según las autoridades. Dos presuntos integrantes más fueron detenidos y se aseguraron vehículos blindados, lanzacohetes y diverso armamento. Tres militares resultaron heridos.

Tras la muerte del capo, se registraron bloqueos carreteros con vehículos incendiados en Jalisco y en otros estados, una táctica utilizada por grupos criminales para obstaculizar la respuesta de las autoridades. En Jalisco se suspendieron las clases y el gobernador Pablo Lemus pidió a la población permanecer en casa, señaló AP.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026

En Guadalajara se reportaron incendios en vías principales y en Puerto Vallarta circularon imágenes de columnas de humo y escenas de pánico en el aeropuerto.

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos en varios estados mexicanos resguardarse ante los operativos en curso, y la Embajada de Canadá emitió advertencias similares.

Oseguera, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, que ofrecía hasta $15 millones de dólares por información que condujera a su captura. El Cártel Jalisco Nueva Generación, fundado en 2007, es considerado una de las organizaciones criminales con mayor capacidad operativa en México y fue designado por Washington como organización terrorista extranjera este año.

