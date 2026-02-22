México asegura que mató al Mencho al repeler una agresión contra personal militar

La Secretaría de la Defensa Nacional de México aseguró que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho, fue abatido luego de que ataques contra el personal militar durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara.

En el comunicado oficial, la dependencia indicó que la acción resultó de trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Además, precisó que, en el contexto de la cooperación bilateral, hubo información complementaria proporcionada por autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con el gobierno mexicano, durante la operación los elementos federales fueron agredidos por presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, por lo que repelieron el ataque.

Siete muertos

El enfrentamiento dejó siete supuestos miembros del grupo criminal muertos en el lugar, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraba Oseguera Cervantes, cuya identidad se confirmará mediante los peritajes correspondientes.

La dependencia informó también que otros dos presuntos integrantes de la organización fueron detenidos y que se aseguró diverso armamento, así como vehículos blindados. Entre el material incautado se encuentran lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir unidades blindadas.

Durante la acción, tres militares resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales en la capital del país para recibir atención médica.

Alias Mencho, uno de los más buscados

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses. Washington ofrecía hasta $15 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena y lo señalaba como responsable del tráfico de fentanilo hacia ese país.

Bajo su liderazgo, el Cartel Jalisco Nueva Generación se consolidó como una de las organizaciones criminales con mayor presencia y capacidad operativa en México.

Tras el operativo, se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos y negocios en Jalisco y en otras entidades como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Baja California, Colima, Nayarit y Aguascalientes, en aparentes acciones de reacción del grupo criminal.

En respuesta, fuerzas federales desplegaron refuerzos en Jalisco y estados vecinos para reforzar la seguridad.

