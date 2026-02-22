Fiscal de Manhattan acusa a dos policías por encubrir a conductor ebrio

Dos oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fueron acusados de encubrir a un tercer oficial que chocó su vehículo mientras estaba alcoholizado.

Los agentes, Michael Caligiuri, de 31 años, y Ryan McLoughlin, de 30, se apersonaron en el accidente ocurrido en Manhattan en 2024, pero posteriormente obstruyeron sus cámaras corporales y no interrogaron al agente detrás del volante sobre su estado de ebriedad luego de que este les mostrara su identificación del NYPD, dijo la fiscalía. Finalmente, lo dejaron irse de la escena, de acuerdo con la fiscalía de distrito de Manhattan.

Ambos enfrentan cargos que incluyen manipulación de registros públicos, falsificación de registros comerciales y mala conducta oficial, indicó la oficina del fiscal.

Un representante del NYPD aseguró que se inició la investigación sobre la conducta de los agentes y la remitió a la fiscalía. Los abogados defensores de los dos oficiales no respondieron de inmediato a una petición de comentarios.

“Los acusados ​​presuntamente hicieron todo lo posible para proteger a un compañero de la responsabilidad”, declaró el fiscal de distrito Alvin Bragg. “Este tipo de conducta daña significativamente la confianza pública en las fuerzas del orden. Todos deben recibir el mismo trato ante la ley, independientemente de su cargo o antecedentes”.

Caligiuri y McLoughlin respondieron al accidente de tránsito cerca de la Octava Avenida y la Calle 26 Oeste en Manhattan poco después de las 10:00 de la noche del 16 de octubre de 2024, señaló la oficina del fiscal del distrito e informó Gothamist.

Cuando llegaron, el conductor del vehículo, Eli García, le mostró a Caligiuri su tarjeta de identificación del NYPD, pero tuvo problemas para proporcionar su licencia de conducir y no pudo hallar la matrícula de su automóvil, apuntaron los fiscales.

Caligiuri y McLoughlin nunca interrogaron a García sobre estar intoxicado; el primero movió su cámara corporal para que no capturara a García en video, de acuerdo con los registros judiciales.

Los dos agentes en cuestión empezaron a enviarse mensajes de texto desde sus celulares personales. En uno de ellos, McLoughlin se ofreció a sostener la cámara corporal de su compañero, dijo la fiscalía. Caligiuri se quitó la cámara, se la dio a su colega, se alejó y llamó a un teniente supervisor, dicen los cargos.

Después, García se escapó sin permiso y los oficiales no hicieron nada por detenerlo, salvo apuntar con sus linternas hacia la parte de atrás del vehículo que se alejaba, señaló la fiscalía. Tampoco alertaron a otros agentes por radio de que García se había fugado del lugar de los hechos, según los cargos que pesan en su contra.

Un capitán del NYPD acudió posteriormente al apartamento de García, determinó que estaba alcoholizado y lo arrestó, según la fiscalía. García se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol y renunció al NYPD.

