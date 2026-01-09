Choque en Nueva York desembocó en enfrentamiento mortal con la policía

Un hombre de 37 años murió anoche baleado por la Policía de Nueva York en Greenwich Village después de que sacara una pistola de imitación contra los agentes mientras intentaba huir de un accidente vial.

Este fatal enfrentamiento en la esquina de las calles Bedford y Downing en Manhattan fue el segundo tiroteo mortal con participación policial que se produjo en la ciudad en un lapso de cinco horas. “Por segunda vez esta noche recordamos el peligro real al que se enfrentan nuestros agentes cada día para proteger a los ciudadanos de la ciudad de Nueva York”, dijo el subjefe de NYPD James McCarthy, comandante del distrito sur de Manhattan, refiriéndose a la balacera ocurrida horas antes en el Hospital New York Presbyterian-Brooklyn Methodist.

El sospechoso conducía un BMW por Greenwich Village alrededor de las 10:50 p.m. del jueves cuando chocó contra otro auto en la esquina de la calle Bedford y la 6ta Avenida, declaró McCarthy en una rueda de prensa la madrugada del viernes.

Los agentes que acudieron al lugar se encontraron con dos personas que dijeron que su vehículo había colisionado con el del conductor del BMW, quien posteriormente se dio a la fuga, señaló Daily News.

Pero el conductor del BMW no llegó muy lejos, dijo McCarthy. “El BMW estaba detenido en el tráfico cuando los agentes se acercaron”, dijo McCarthy. “En ese momento, un hombre de 37 años salió del BMW, sacó lo que parecía ser un arma de fuego y apuntó a los agentes. Al ver el arma, los agentes dispararon”.

El hombre “no dijo nada” al apuntar con el arma a los oficiales, afirmó McCarthy. Incluso después de recibir los disparos, el sospechoso se aferró a su pistola y “mantuvo la posesión del arma de fuego mientras los agentes le ordenaban repetidamente que la soltara”.

“Los agentes, como se ve en las cámaras corporales, le pidieron repetidamente que soltara el arma porque querían prestarle ayuda”, dijo McCarthy. Pero “No dijo nada”.

Los servicios de emergencia trasladaron al hombre, residente de Staten Island, a un hospital de la zona, donde falleció a causa de las heridas. Su nombre no fue revelado de inmediato. Los agentes implicados no resultaron heridos, pero fueron llevados a hospitales de la zona para observación. El arma de fuego de color beige recuperada en la escena resultó ser una pistola de imitación, indicó McCarthy.

La Oficina del Fiscal General de Nueva York pasa a investigar los dos casos de ayer como sucede cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial.

This is the imitation firearm that was recovered from the scene. pic.twitter.com/tYd26x2nOK — NYPD NEWS (@NYPDnews) January 9, 2026

Watch as NYPD executives provide an update on an ongoing investigation in Manhattan. https://t.co/ZwBUJHgCM1 — NYPD NEWS (@NYPDnews) January 9, 2026

También esta semana Jordan Barnes, joven de 29 años, fue abatido por la policía tras enfrentarlos con un cuchillo en una casa en Nueva Jersey donde luego fueron hallados tres parientes muertos.

En diciembre un joven paciente latino fue acusado de atacar a dos empleados de un hospital en Long Island (NY), dejando a un guardia de 62 años con soporte vital. En noviembre un hombre hispano de 45 años armado con cuchillo murió baleado en un confuso incidente en la sala de urgencias de un hospital del condado Orange en Nueva York. Esa misma semana también un joven entró armado al Hospital Mount Sinai en Manhattan (NYC) y poco más tarde murió en el mismo centro de salud tras ser baleado por la policía en una calle cercana.

En octubre Raquel Haughton fue arrestada por segunda vez en relación con la muerte de Cynthia Vann, paciente de 55 años golpeada en el Hospital Lincoln de El Bronx (NYC) el mes pasado. En 2024 Keber Martínez fue sentenciado tras declararse culpable de dispararle al paciente Rubén Pérez en la sala de emergencias del Jacobi Hospital en El Bronx (NYC), en una aparente guerra de pandillas.

Busque ayuda