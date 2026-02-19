Nueva York entra en cuenta regresiva para la Copa Mundial de Fútbol 2026

New York City Tourism + Conventions presentó una selección de actividades y experiencias que los visitantes podrán disfrutar en la ciudad de Nueva York durante el Mundial 2026.

Con ocho partidos del Mundial, incluida la gran Final en el MetLife Stadium de New Jersey, además de eventos oficiales de transmisión en vivo, activaciones temáticas de fútbol y una extraordinaria oferta de nuevas propuestas en los cinco distritos de la ciudad, quienes visiten New York no querrán perderse las celebraciones que están por comenzar.

“El conteo regresivo de seis meses ha comenzado oficialmente, y la Ciudad de Nueva York está lista para dar la bienvenida a visitantes de todo el mundo con motivo de la Copa Mundial de la FIFA”, expresó Julie Coker, Presidenta y CEO de New York City Tourism + Conventions

“Desde los partidos y los eventos oficiales de transmisión, hasta celebraciones locales, nuevas aperturas y propuestas culturales en los cinco distritos, este verano ofrecerá innumerables experiencias tanto para los neoyorquinos como para quienes nos visitan, sin importar el presupuesto. Ningún lugar vive los grandes acontecimientos en el escenario mundial como NYC”, indicó Coker.

Y además Coker reveló: “Nos estamos preparando para ofrecer una experiencia para los aficionados sin precedentes en la historia de la Copa Mundial, una vivencia que se sentirá en cada uno de los distritos de la Ciudad de Nueva York”.

Puntos claves en New York y New Jersey

FIFA Fan Festival NYNJ se llevará a cabo en Liberty State Park, en Nueva Jersey, durante todo el torneo, del 11 de junio al 19 de julio. El evento contará con transmisiones en vivo de los partidos, música, apariciones de celebridades, programación familiar y mucho más. Las entradas “Early Bird” ya están disponibles para las fechas del 11 al 16 de junio (US$10 más cargos; niños de 12 años o menos ingresan gratis acompañados por un adulto).

La NYNJ World Cup 26 Fan Zone Queens tendrá lugar en el Louis Armstrong Stadium del USTA Billie Jean King National Tennis Center, del 17 al 28 de junio. Además de la transmisión en vivo de los encuentros, la Fan Zone ofrecerá entretenimiento, actividades interactivas, propuestas gastronómicas locales, mercancía oficial, experiencias VIP de hospitalidad y mucho más.

Del 4 al 19 de julio, los aficionados podrán disfrutar del New York New Jersey World Cup 26 & Telemundo Fan Village en Rockefeller Center. El Fan Village transformará la emblemática pista del Rockefeller Center en un campo de fútbol que servirá como escenario central para las transmisiones en vivo de los partidos; contará además con un festival interactivo para fanáticos a lo largo de Rockefeller Plaza y un Champions’ Garden, que rendirá homenaje a las ocho naciones que han conquistado la Copa Mundial de la FIFA.

Bares y restaurantes en los cinco distritos proyectarán los partidos en vivo a lo largo de todo el torneo. Entre las opciones destacadas se encuentran Clinton Hall en el Bronx, FancyFree en Brooklyn, The Football Factory at Legends en Manhattan, Rivercrest en Queens y Ralph’s Sports Bar en Staten Island. Consulta esta selección de bares de soccer recomendados -soccer bar roundup- para descubrir aún más alternativas y vivir la emoción del Mundial en cada rincón de la ciudad.

Puntos dónde hospedarse

Considera alojarte cerca de Penn Station para facilitar el acceso al estadio a través de New Jersey Transit. Entre los hoteles cercanos se encuentran Arlo Midtown; The Langham, New York, Fifth Avenue; Moxy Times Square; Martinique New York on Broadway; New Yorker by Lotte Hotels; Renaissance New York Midtown Hotel; voco Times Square South; entre otras opciones.

Gansevoort Meatpacking ofrece una promoción especial para huéspedes que viajan con motivo del torneo. Disfruta de alojamientos de inspiración loft y relájate entre partidos en la icónica piscina en la azotea del hotel, con una vista panorámica del skyline de Manhattan.

Hyatt Regency Times Square transformará su porte-cochère y espacios del hotel en un campo emergente con césped, redes de nivel profesional y un desafío digital de portería virtual, donde los huéspedes podrán competir por premios diarios. En el restaurante Cue 48, los visitantes también podrán disfrutar de menús temáticos durante los días de partido, inspirados en las naciones participantes.

Bar Sprezzatura, la terraza al aire libre de Kimpton Theta New York – Times Square, transmitirá todos los partidos y ofrecerá, por tiempo limitado, el menú especial “Soccer at Sprezz”. Además, los huéspedes del hotel podrán disfrutar del paquete “Stay & Play”, que incluye artículos esenciales para aficionados como protector solar, gafas de sol, gorras y accesorios animadores

El Loews Regency New York Hotel presenta su “Tailgate Rate Package”, disponible para fanáticos del deporte del 11 al 27 de junio, tanto para quienes asistan a los partidos como para quienes visiten la ciudad para apoyar a su equipo favorito. El paquete incluye dos vales de bebidas por habitación y por estadía, así como mejora de categoría sujeta a disponibilidad.

Park Central Hotel invita a los huéspedes a disfrutar de los partidos transmitidos en cinco pantallas de gran formato en el lounge Twenty-Sevens, acompañados de propuestas gastronómicas y bebidas exclusivas diseñadas especialmente para el torneo.

El “Ultimate Fan Package” en Romer Hell’s Kitchen incluye mercancía exclusiva de Romer World Cup y artículos esenciales para los días de partido. Durante el torneo, la tienda Corner Store del hotel se transformará en una boutique para aficionados, con productos de edición limitada creados en colaboración con artistas locales.

Virgin Hotels New York organizará eventos públicos de transmisión para todos los partidos de NYNJ en el bar y restaurante Everdene. Asimismo, el paquete “Suite Spot for the Match” -La Suite Ideal para el Partido- ofrece horarios extendidos de check-in y check-out, junto con artículos preparados para el estadio, como bolsa transparente, ventilador portátil, botella de agua y mucho más. Además, todos los huéspedes recibirán una Virgin Hotels World Cup Scratch-Off Card o tarjeta raspa y gana del hotel, con beneficios sorpresa.

