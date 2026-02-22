Tormenta invernal histórica amenaza a la Costa Este con nieve extrema y vientos peligrosos

Una potente tormenta invernal avanza sobre la Costa Este de Estados Unidos con nevadas intensas, ráfagas de viento peligrosas y riesgo de inundaciones costeras, mientras más de 40 millones de personas permanecen bajo alertas de ventisca desde el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el sistema afectará principalmente al Atlántico Medio y al noreste del país, donde se prevén condiciones severas de visibilidad reducida, acumulaciones rápidas de nieve y fuertes ráfagas que podrían derribar árboles y líneas eléctricas.

El meteorólogo Cody Snell, del Centro de Predicciones Meteorológicas, explicó que algunas zonas entre Nueva Jersey y Massachusetts podrían recibir entre 45 y 60 centímetros de nieve.

“Ahí es donde veremos los mayores impactos… las nevadas pueden acumularse muy rápido durante la noche y hasta la mañana”, señaló. También alertó de nieve “muy intensa y húmeda” con potencial para provocar daños en infraestructura.

Las autoridades han emitido advertencias de tormenta de nieve para áreas de Maryland, Delaware, Pensilvania, Nueva York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Nueva Hampshire y Maine, mientras que los vientos podrían alcanzar entre 64 y 112 kilómetros por hora desde la costa de Nueva Jersey hasta Nueva Inglaterra.

El organismo meteorológico también prevé erosión e inundaciones costeras desde Delaware hasta Cape Cod.

Alerta de autoridades

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani anunció el cierre de las escuelas públicas el lunes y pidió a los residentes permanecer en casa. “No habíamos visto una tormenta como esta en una década… Por favor, quédense en casa si pueden”, indicó.

La ciudad también ordenó la suspensión del tránsito en puentes, carreteras y calles entre la noche del domingo y el mediodía del lunes, con excepciones limitadas para servicios esenciales, según informó el contralor Mark Levine.

Los estados de Delaware, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut y Massachusetts declararon emergencias ante el avance del temporal, mientras que Maryland activó un estado de preparación previo a la llegada del sistema.

Las condiciones de viaje podrían ser “peligrosas o imposibles” en regiones del sureste de Pensilvania, Long Island, Rhode Island y el sureste de Maine.

Los aeropuertos LaGuardia y John F. Kennedy alertaron sobre impactos significativos en los vuelos, en un contexto en el que miles de operaciones aéreas ya registran retrasos y cancelaciones.

El temporal también dejará acumulaciones de nieve en partes de Virginia, Maryland y Washington D.C., extendiendo el impacto del sistema hasta el lunes por la mañana.

