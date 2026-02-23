4 medicamentos que no debes tomar si eres hipertenso

Una persona con hipertensión debe tomar su medicación correspondiente con una precaución que quizás no te habían comentado: hay otras cuatro medicinas que no deberías consumir, ya que pueden interferir en el control de la presión arterial.

Según explica el portal médico Mayo Clinic, se trata de fármacos de uso común, los cuales te exponen al riesgo de elevar las cifras del tensiómetro o reducir la eficacia de tus antihipertensivos.

En caso de que los otros medicamentos sean necesarios, es fundamental hablarlo con el cardiólogo para valorar más opciones que no entorpezcan el tratamiento diario.

Leer también: Estos dos alimentos dañan tus riñones y no lo sabías: advierten médicos

Los 4 medicamentos que nunca debes tomar si eres hipertenso

1. Analgésicos antiinflamatorios

Fármacos como la indometacina, el naproxeno sódico, el ibuprofeno o el piroxicam pertenecen al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Incluso la aspirina, después de varias dosis, puede tener efectos relevantes.

El problema es que estos medicamentos pueden hacer que el cuerpo retenga sodio y agua. Esa retención aumenta el volumen sanguíneo y, como consecuencia, la presión arterial. Además, pueden afectar la función renal, lo que agrava el riesgo en personas hipertensas.

Aunque su uso ocasional no siempre provoca un efecto inmediato, el consumo frecuente sin supervisión médica puede dificultar el control de la presión.

2. Descongestionantes nasales

En épocas de resfriado o alergias, muchas personas recurren a productos que contienen seudoefedrina o fenilefrina. Estos descongestionantes actúan estrechando los vasos sanguíneos para aliviar la congestión nasal.

Sin embargo, ese mismo mecanismo puede elevar la presión arterial. Al reducir el diámetro de los vasos, el corazón debe ejercer mayor fuerza para bombear la sangre. Además, pueden disminuir la eficacia de los medicamentos antihipertensivos.

Por eso, es recomendable consultar al médico sobre opciones formuladas para personas con presión alta antes de usar tratamientos de venta libre.

3. Algunos antidepresivos

Ciertos antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la monoaminooxidasa y algunos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, pueden influir en la presión arterial.

Estos fármacos modifican la acción de neurotransmisores en el cerebro. Aunque su objetivo es regular el estado de ánimo, también pueden alterar mecanismos que participan en la regulación cardiovascular.

Esto no significa que una persona hipertensa no pueda recibir tratamiento para la depresión, sino que debe hacerlo bajo estricta supervisión médica, ajustando dosis y eligiendo el medicamento más adecuado.

Antidepresivos como la fluoxetina pueden alterar mecanismos que participan en la regulación cardiovascular. Crédito: LuchschenF | Shutterstock

4. Anticonceptivos hormonales

Las píldoras, parches e inyecciones anticonceptivas que contienen hormonas pueden aumentar la presión arterial en algunas mujeres. Las hormonas pueden provocar un estrechamiento de los vasos sanguíneos y alterar el equilibrio de líquidos.

El riesgo es mayor en mujeres mayores de 35 años, fumadoras o con sobrepeso. Por ello, antes de iniciar o continuar un anticonceptivo hormonal, es importante evaluar el historial clínico y controlar periódicamente la presión.

Además de estos grupos, Mayo Clinic recomienda tener cuidado con suplementos herbales, estimulantes, terapias biológicas e inmunosupresores. Aunque se perciban como naturales, también pueden afectar la presión arterial o interactuar con medicamentos.

Te puede interesar:

· ¿Tus riñones están fallando? 4 señales que te avisan a tiempo

· La forma correcta de tomar citrato de magnesio y para qué sirve

· Lo primero que olvida una persona con Alzheimer justo antes de ser diagnosticada