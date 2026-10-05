Feria de empleo en Coney Island busca trabajadores para seguridad, ventas y servicios de alimentos

Los residentes de vivienda pública de NYCHA podrán conocer opciones de trabajo en seguridad, ventas, servicios de alimentos y cuidado de personas a domicilio durante un evento presencial en Coney Island. La jornada será el miércoles 7 de octubre de 2026, a la 1 p.m., en 3026 Surf Avenue.

Cómo registrarse para asistir

Para inscribirse, los interesados deben comunicarse con Evelyn Rodriguez, especialista de admisión, al 646-994-4451 durante el horario habitual de atención.

También pueden acudir al centro Jobs-Plus Coney Island de lunes a viernes, entre las 8 a.m. y las 4 p.m.

Al registrarse, pueden consultar los detalles de participación y resolver dudas sobre la jornada.

El evento está dirigido a residentes de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, conocida como NYCHA.

El centro Jobs-Plus de Coney Island atiende exclusivamente a residentes de los complejos Coney Island, Coney Island I –sitios 4 y 5– y Surfside Gardens.

Qué tipos de empleo se presentarán

El Coney Island Workforce1 Career Center presentará opciones de contratación en cuatro áreas: seguridad, servicios de alimentos, ventas y asistencia de salud o cuidado personal en el hogar.

Esta última categoría incluye puestos conocidos en inglés como Home Health Aide y Personal Care Aide, relacionados con la atención y el apoyo a personas en sus domicilios.

Workforce1 ayuda a preparar a los candidatos y a conectarlos con empleos en la ciudad de Nueva York.

Quienes asistan a esta jornada tendrán acceso a una vía rápida para utilizar sus servicios.

La convocatoria no especifica salarios, nombres de empresas, cantidad de vacantes ni requisitos particulares para cada puesto.

Esos detalles deberán consultarse con los representantes del programa. Toma en cuenta que asistir al evento no garantiza recibir una oferta de trabajo.

Apoyo para preparar el currículum y las entrevistas

La jornada forma parte de los servicios de Jobs-Plus, un programa destinado a aumentar el empleo y los ingresos de residentes en edad de trabajar de determinados complejos de vivienda pública.

El programa es operado por la Oficina de Empoderamiento Económico y Sostenibilidad de los Residentes de NYCHA, conocida como REES.

Sus servicios incluyen ayuda para buscar trabajo y conseguir colocación, orientación profesional, preparación del currículum y práctica de habilidades para entrevistas.

También conecta a los participantes con capacitación para distintos oficios, programas de GED –equivalencia de secundaria– y eventos de contratación presenciales y virtuales.

También ofrece orientación financiera y familiar

Los miembros de Jobs-Plus pueden acceder a asesoría para organizar su presupuesto, mejorar su crédito, reducir deudas y abrir una cuenta bancaria.

El programa también contempla incentivos relacionados con la renta y referencias a servicios gratuitos de preparación de impuestos.

Además, ofrece orientación para acceder a beneficios, recursos de cuidado infantil, asistencia en asuntos de manutención de hijos y conexiones con organizaciones comunitarias.

Sigue leyendo:

– Target ofrece empleo a $20 por hora en Nueva York para acomodar mercancía de noche

– UNIQLO ofrece empleos en Nueva York desde $18.50 por hora: cómo solicitar

– Empleo en Brooklyn: almacén ofrece $18 por hora para empacar pedidos de joyería