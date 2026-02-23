El impacto silencioso: Cómo afecta el ácido fosfórico de los refrescos a tu función renal

Las bebidas sin azúcar o zero se han convertido en un apoyo para las personas que buscan disminuir su consumo de glucosa. Sin embargo, más allá de ese ingrediente, los refrescos contienen ácido fosfórico, un compuesto que no solo es perjudicial para los riñones, sino que afecta el sistema óseo y la salud integral.

Estudios recientes advierten sobre el riesgo de beber dos vasos de refresco al día para la salud renal. Pero, ¿qué nutrientes tiene realmente un refresco de cola?, según una revisión titulada Bebidas carbonatadas y enfermedad renal crónica publicada por la National Library of Medicine.

La respuesta, avalada por organismos sanitarios de EE. UU. y estudios científicos, es contundente: ninguno. Hay expertos que se atreven a asegurar que ni siquiera son un alimento, sino una suerte de cóctel químico que se acerca más a una golosina líquida.

Comparativa: Coca-Cola Clásica vs. Light vs. Zero

Coca-Cola Clásica vs. Light vs. Zero: ¿Cuál es la verdadera diferencia? Analizamos el contenido de edulcorantes, cafeína y ácido fosfórico de estas famosas bebidas. Recuerda: aunque ahorres calorías, siguen siendo alimentos ultraprocesados sin valor nutricional. Crédito: Shutterstock

El peligro real del consumo, sobre todo diario, de refrescos de cola o bebidas carbonatadas es su contenido de ácido fosfórico, el cual se asocia con riesgos para la salud ósea, dental y renal, según estudios publicados por instituciones como el NIH (Institutos Nacionales de Salud de EE. UU.).

1. Coca-Cola Clásica

Azúcar por 330 ml: Contiene aproximadamente 35 g de sacarosa (unas 7 cucharaditas).

Contiene aproximadamente (unas 7 cucharaditas). Calorías: Aporta cerca de 139 kcal por lata.

Aporta cerca de por lata. Edulcorantes: No contiene sustitutos; se endulza únicamente con azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa.

No contiene sustitutos; se endulza únicamente con o jarabe de maíz de alta fructosa. Cafeína: Entre 30–40 mg.

Entre 30–40 mg. Acidulantes: Ácido fosfórico .

. Nutrientes: Ninguno significativo; son calorías vacías .

Ninguno significativo; son . Impacto en salud: Su consumo habitual aporta una alta carga de azúcar libre, lo que aumenta el riesgo de obesidad y diabetes tipo 2 (T2D).

2. Coca-Cola Light

Azúcar por 330 ml: 0 g ; el dulzor proviene enteramente de edulcorantes.

; el dulzor proviene enteramente de edulcorantes. Calorías: Prácticamente 0 kcal .

Prácticamente . Edulcorantes: Principalmente Aspartamo (y a veces otros como el ciclamato, dependiendo del país).

Principalmente (y a veces otros como el ciclamato, dependiendo del país). Cafeína: Ligeramente superior a la clásica, entre 40–46 mg.

Ligeramente superior a la clásica, entre 40–46 mg. Acidulantes: Ácido fosfórico .

. Nutrientes: Ninguno.

Ninguno. Impacto en salud: Menor impacto glucémico inmediato. Es una alternativa para reducir calorías, pero no se considera “saludable”.

3. Coca-Cola Zero

Azúcar por 330 ml: 0 g .

. Calorías: Prácticamente 0 kcal .

Prácticamente . Edulcorantes: Una combinación de Aspartamo y Acesulfamo K para imitar el sabor original.

Una combinación de y para imitar el sabor original. Cafeína: Similar a la versión Light.

Similar a la versión Light. Acidulantes: Ácido fosfórico .

. Nutrientes: Ninguno.

Ninguno. Impacto en salud: No eleva la glucosa en sangre de forma directa, pero su consumo debe ser moderado ya que carece de nutrientes esenciales.

La tríada del riesgo: Riñones, huesos y esmalte dental

Aunque la FDA considera el ácido fosfórico como seguro en cantidades reguladas como aditivo alimentario (GRAS), su consumo excesivo genera desequilibrios en el fósforo y calcio.

Riesgos para la salud renal

Un estudio publicado por el NCBI advierte que el consumo de dos colas al día puede duplicar los riesgos de enfermedad renal crónica (ERC). Esta conclusión surge de una revisión de caso-control del NIEHS (NIH) con 465 pacientes, donde se observó que estas bebidas promueven cambios urinarios que favorecen la aparición de cálculos renales y nefrocalcinosis, especialmente en riñones vulnerables.

Impacto en la estructura ósea

La densidad mineral ósea puede verse afectada por el exceso de ácido fosfórico, ya que este interfiere con la absorción de calcio, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas. El NIH realizó un seguimiento a mujeres posmenopáusicas donde se determinó que un alto consumo de estos refrescos presenta relación con la hipocalcemia y un aumento de la hormona paratiroidea (PTH).

Daño dental

La acidez de estas bebidas (pH bajo) afecta directamente el esmalte dental, incrementando la incidencia de caries, según indican revisiones epidemiológicas vinculadas al NIH y los CDC.

El veredicto de los expertos: Consumo consciente y regulación

Las autoridades estadounidenses regulan la Coca‑Cola como un alimento ultraprocesado. Aunque los edulcorantes bajos en calorías se consideran seguros dentro de la ingesta diaria admisible (IDA), no se promueven como bebidas “saludables” ni como sustitutos del agua.

Los organismos de salud, incluyendo las Guías Dietéticas Federales y los CDC, recomiendan limitar severamente el consumo de azúcares añadidos por su relación directa con la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.

¿Cuánto es seguro tomar al día?

Las versiones Zero y Light evitan el azúcar, pero el ácido fosfórico está presente en las tres versiones. Por ello, la recomendación clave es la moderación.

Personas sanas: Los expertos recomiendan no exceder el límite superior de 4,000 mg de fósforo al día .

Los expertos recomiendan no exceder el límite superior de . Personas con ERC: Deben restringir su ingesta a ≤800 mg al día.

La FDA exige un etiquetado honesto y prohíbe que estos refrescos se publiciten con alegaciones de salud (como “bueno para el corazón”) si no cuentan con evidencia clínica sólida autorizada.

Sigue leyendo: