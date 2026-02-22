Cancelan Chivas vs. América femenil por motivos de seguridad en Jalisco

El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, fue suspendido este domingo por motivos de seguridad en el estado de Jalisco.

El encuentro, que estaba programado para disputarse a las 5:00 pm (hora local) en el Estadio Akron, fue pospuesto luego de que autoridades locales emitieran alertas de seguridad en varios municipios cercanos a Guadalajara, donde se registraron incidentes que llevaron a recomendar a la población permanecer en sus hogares.

A través de un comunicado oficial, la Liga BBVA MX Femenil informó que el partido será reprogramado con fecha y horario por confirmar, priorizando la seguridad de jugadoras, cuerpo técnico, aficionados y personal operativo.

La medida también afectó otro compromiso del fútbol mexicano: El duelo entre Tapatío y Tlaxcala, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX, previsto en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez, fue aplazado y reprogramado para el lunes 23 de febrero, en horario aún por definir.

Las autoridades deportivas señalaron que continuarán evaluando la situación en la región para determinar las nuevas fechas de los encuentros, en coordinación con los organismos de seguridad del estado.

