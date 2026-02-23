Michael B Jordan y Delroy Lindo reciben insulto racista en los BAFTA

La ceremonia de entrega de los premios BAFTA fue el escenario de un incómodo momento que involucró un insulto racista dirigido a los actores Michael B Jordan y Delroy Lindo, quienes eran los encargados de presentar a los nominados a Mejores Efectos Visuales.

John Davidson, activista con síndrome de Tourette y en quien se inspiró la película nominada al BAFTA “I Swear”, gritó un insulto racista mientras Jordan y Lindo estaban en el escenario presentando el premio.

Davidson asistió al evento como invitado y los organizadores advirtieron previamente sobre posibles explosiones verbales involuntarias que forman que afecta a un reducido número de personas con Tourette. Aunque los organizadores advirtieron sobre los posibles tics y explosiones del lenguaje, no pusieron sobre aviso ante posibles insultos racistas.

El momento resultó especialmente incómodo para Jordan y Lindo quienes al escuchar el insulto continuaron con la presentación de los nominados.

Posteriormente, el anfitrión Alan Cumming se refirió a este incidente. “Puede que hayan notado lenguaje fuerte en el fondo. Esto puede formar parte de cómo se manifiesta el síndrome de Tourette en algunas personas, como muestra la película. El síndrome de Tourette es una discapacidad y los tics que han escuchado esta noche son involuntarios, lo que significa que la persona no tiene control sobre el lenguaje. Pedimos disculpas si alguien se ha sentido ofendido”, concluyó.

Sin embargo, esta disculpa no fue suficiente para muchos de los asistentes incluyendo los actores afectados. Lindo reclamó la manera en la que la organización abordó la situación y que no hubiese una disculpa directa. “Hubiera deseado que alguien de BAFTA hablara con nosotros después”, declaró a Vanity Fair.

Además, fue criticado el hecho de que el insulto no se cortó durante la transmisión del evento a través de la BBC y E!. Otros comentarios como “Free Palestina” sí fueron eliminados.

Luego de estas criticas, la BBC publicó una disculpa por no eliminar este insulto de la transmisión aprovechando los segundos de retraso. “Algunos espectadores pudieron oír lenguaje fuerte y ofensivo durante los BAFTA. Esto surgió de tics verbales involuntarios asociados al síndrome de Tourette y, como se explicó durante la ceremonia, no fue intencional. Pedimos disculpas por no haberlo editado antes de la emisión y ahora será eliminado de la versión en iPlayer”.

Los premios BAFTA emitieron un comunicado en el que se disculpaban por lo ocurrido durante la ceremonia.

“Nuestros invitados escucharon un lenguaje muy ofensivo que conlleva un trauma y un dolor incomparables para tantas personas. Queremos reconocer el daño que esto ha causado, abordar lo sucedido y ofrecer disculpas a todos”, comenzó diciendo el comunicado.

La organización aclaró que Davidson ha dedicado su vida a concientizar sobre el Síndrome de Tourette y resaltó que lo ocurrido no fue voluntario. “Estos tics no reflejan en absoluto las creencias de la persona ni son intencionales. John Davidson es productor ejecutivo de la película nominada al BAFTA, “Lo juro”, basada en su experiencia vital”, dijo.

Sigue leyendo: