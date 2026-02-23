Raúl Jiménez entra al top cinco goleador del Fulham en Premier League

El delantero mexicano Raúl Jiménez entró en el top cinco de máximos goleadores del Fulham FC en la Premier League tras su doblete frente al Sunderland, resultado que permitió al equipo londinense volver a la victoria. Con esos dos tantos, uno de penalti y otro de cabeza, el mexicano alcanzó 26 anotaciones en 88 partidos de liga con los ‘Cottagers’, superando en la tabla histórica del club a Louis Saha.

A sus 34 años, Jiménez suma ocho goles y tres asistencias en la actual temporada del torneo inglés, en la que ya registra su segunda mejor campaña goleadora desde la fractura de cráneo que sufrió en 2020.

Además, el atacante mantiene su efectividad desde el punto penal con 13 conversiones y se encuentra a solo un gol de igualar a Aleksandar Mitrovic, quien marcó 28 en 89 encuentros. En la lista de máximos goleadores del club en Premier League, solo lo superan Clint Dempsey (50), Steed Malbranque (32) y Bran McBride (32).

Jiménez, que busca mantenerse en la órbita de la selección mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, finaliza contrato el 30 de junio, aunque su rendimiento lo perfila para una posible extensión.

El Fulham pagó poco más de seis millones de euros (unos $6.5 millones de dólares) por su fichaje en 2023 y desde entonces ha disputado 104 partidos, con 30 goles anotados.

