Reporte de nieve en NY: ¿Cuántas pulgadas han caído tras la tormenta histórica?

La tormenta de nieve de Nueva York este 2026 está haciendo lo que todos los meteorólogos habían pronosticado durante el fin de semana, dejando enormes cantidades de nieve en los cinco distritos y paralizando prácticamente a toda la Gran Manzana.

Al menos 15 pulgadas de nieve fueron reportadas en varios sitios con informes respaldados por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a las 7:00 de la mañana de este lunes y se espera que fuertes bandas de nieve blanca seguirán flagelando a la ciudad de Nueva York por unas horas más.

7am major reporting sites snowfall update:



Islip: 22.5"

Newark: 18.3"

NWS NY (Upton, NY): 18.3"

Central Park: 15.1"

LGA: 15.1"

JFK: 15.0" — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 23, 2026

Los copos empezaron a caer a partir del mediodía del domingo y aumentaron su intensidad cuando cayó la noche. Los vientos se fortalecieron; el centro de Manhattan registró una ráfaga máxima de viento de 47 mph después de las 3:00 de la madrugada de este lunes. La ventisca redujo la visibilidad a 1/4 de milla o menos en muchos puntos.

Por otro lado, la prohibición de viajes a toda la ciudad de Nueva York impuesta el domingo por el alcalde Zohran Mamdani sigue vigente al menos hasta el mediodía del lunes. Asimismo, las escuelas públicas están cerradas y celebran el tradicional día de nieve.

Más de 5,000 quitanieves y esparcidores de sal del Departamento de Saneamiento están despejando las calles en los cinco distritos, informó AM NY.

A las 8:15 de la mañana de este lunes, el rastreador de PlowNYC señalaba que gran parte de las calles de la Gran Manzana habían sido despejadas al menos una vez en la última hora. Se recomienda a los neoyorquinos no viajar hoy, a menos que sea absolutamente necesario.

Este es un resumen de los totales de las nevadas informados por el NWS hasta el lunes en la mañana:

• Coney Island, Brooklyn: 16 pulgadas a las 5:43 a.m.

• Williamsburg, Brooklyn: 15,3 pulgadas a las 5:40 a.m.

• Central Park, Manhattan: 15,1 pulgadas a las 7:00 a.m.

• Aeropuerto LaGuardia, Queens: 15,1 pulgadas a las 7:00 a.m.

• Aeropuerto JFK, Queens: 15 pulgadas a las 7:00 a.m.

• Mott Haven, Bronx: 15 pulgadas a las 3:30 a.m.

• Grasmere, Staten Island: 12,7 pulgadas a las 3:30 a.m.

• Washington Heights, Manhattan: 12 pulgadas a las 2:47 a.m.

• Little Neck, Queens: 11 pulgadas a las 5:30 a.m.

