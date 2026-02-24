Achraf Hakimi a juicio: El jugador del PSG enfrenta cargos por violación en París

Achraf Hakimi, jugador marroquí del Paris Saint Germain, será juzgado por el cargo de violación tras una denuncia presentada por una mujer en 2023.

“Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras”, señaló Hakimi en su cuenta de X.

El ex jugador del Real Madrid añadió que espera “con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”.

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

La fecha del juicio de Hakimi está aún por definirse en un Tribunal Criminal de París. Esta decisión ocurre justo un día antes del partido de vuelta por los playoffs de la Champions League entre PSG y Mónaco.

Hakimi Achraf acusado de violación en 2023

El campeón de Europa con el PSG ya había sido formalmente acusado por violación en marzo de 2023, poco después de que una mujer presentase una denuncia en la comisaría de Nogent-sur-Marne, a las afueras de París.

Tras haberse conocido en Instagram en enero de 2023, Hakimi invitó a la joven a su domicilio de Boulogne-Billancourt el 25 de febrero de ese año. Ella llegó con un Uber pagado por el propio jugador.

Según la versión de la demandante divulgada por los medios, el futbolista la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia.

La chica, entonces de 24 años, señaló que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.

La abogada del futbolista del PSG, Fanny Colin, acusó a la demandante de negarse a someterse “a todos los exámenes médicos y pruebas de ADN”. Además de no querer que se haga “el peritaje de su teléfono móvil” ni que se facilite “el nombre de un testigo clave”.

La letrada aludió a unos supuestos mensajes intercambiados entre la joven y una amiga y aseguró que de ellos se desprende la intención de “desvalijar” al futbolista.

Por su lado, la abogada de la demandante, Rachel-Flore Pardo, había asegurado en 2025 que no tolerará “ninguna campaña de desprestigio o de desestabilización”.

