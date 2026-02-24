Albert Pujols anuncia la rotación de Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol

Albert Pujols anunció la rotación de lanzadores que usará República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Pujols, manager del equipo de Dominicana, tendrá a Cristopher Sánchez como el abridor del Juego Inaugural ante Nicaragua, el próximo martes 6 de marzo en el Loan Depot Park de Miami.

Los demás lanzadores son: Luis Severino vs. Países Bajos, Brayan Bello vs. Israel y Sandy Alcántara vs. Venezuela.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a la siguiente ronda. El equipo que quede en segundo lugar podría enfrentarse a Japón en la siguiente instancia.

Dominicana es uno de los grandes favoritos del Clásico Mundial para llevarse el título junto con Estados Unidos y Japón.

🔥 Así será la rotación abridora de República Dominicana para la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol.



Vía: Albert Pujols / Mañana Deportiva#WBCxESPN pic.twitter.com/SXnmXWeJv3 — ESPN.com.do🇩🇴 (@ESPN_DO) February 24, 2026

Sánchez abrirá el Juego Inaugural de Dominicana

El pitcher de los Phillies de Philadelphia será el encargado del Juego Inaugural, una responsabilidad que recibe tras sus dos últimas temporadas.

Sánchez tiene récord de 24-14 con efectividad de 2.89 y 365 ponches en 63 apariciones en las últimas dos temporadas de Grandes Ligas.

El zurdo dominicano viene de quedar segundo en las votaciones al Cy Young de la Liga Nacional, detrás de la estrella estadounidense Paul Skenes.

Sandy Alcántara repetirá contra Venezuela

La selección de República Dominicana usará a Sandy Alcántara, de Miami Marlins, contra Venezuela, igual que lo hicieron en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023.

Alcántara no tuvo una buena apertura contra el combinado venezolano luego de recibir 3 carreras, un jonrón en 3.2 innings y cargar con la derrota en el debut del torneo pasado.

Este juego será el último de la fase de grupos y podría ser decisivo para la clasificación o para asegurar el primer lugar del grupo que evitaría enfrentar a Japón en la siguiente ronda.

Dominicana viene de quedar en la fase de grupos del Clásico Mundial de 2023 luego de perder ante Venezuela y Puerto Rico.

