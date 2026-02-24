Discurso del Estado de la Unión: Trump se dirige a un EE.UU. dividido

La última vez que el presidente Donald Trump habló en el discurso sobre el Estado de la Unión, produjo una imagen imborrable de la entonces líder de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi luego de que terminó de hablar.

El gesto de la veterana política al final de que Trump hablara en febrero de 2020 (el discurso de 2025 fue técnicamente una sesión conjunta del Congreso, no un Estado de la Unión) manifestó con mucha elocuencia el desprecio de los demócratas por la descripción optimista que hizo el mandatario republicano de la unión que encabezaba, cuando se jactó de una economía en auge y de la restauración de la fuerza estadounidense en su retórica de Hagamos a Estados Unidos grande otra vez (MAGA).

Es casi improbable que esto vuelva a repetirse este martes, pues el republicano por Louisiana, Mike Johnson, ahora se sienta donde Pelosi estuvo como presidenta de la Cámara, y este apoya firmemente y le es leal al presidente en ejercicio.

No obstante, seis años después —y un año y un mes luego del segundo mandato de Trump— el estado actual de la unión es más problemático que nunca y se puede esperar una reacción demócrata dentro y fuera de la Cámara.

Hay diferentes temas por los que el país está totalmente dividido mientras se acercan las elecciones de mitad de período, y los sondeos de opinión muestran que hay más votantes que desaprueban la gestión del actual ejecutivo estadounidense.

Economía

Los números divulgados a finales de la semana pasada mostraron que el crecimiento anual del PIB en el último trimestre de 2025 se desaceleró al 1.4%, por debajo del 3% previsto por muchos economistas y al 4.4% de los tres meses previos. La desaceleración se atribuyó en parte al cierre del gobierno récord de 43 días del otoño pasado.

La economía demuestra una gran resiliencia al impacto de la política arancelaria de Trump de lo que algunos economistas temían. No obstante, hay una gran diferencia con la época dorada que el mandatario prometió.

De manera ominosa para las perspectivas de los comicios intermedios del Partido Republicano, los electores manifestaron su descontento con los problemas de “asequibilidad”, que el presidente prometió abordar en su campaña, pero desde entonces ha descartado como un “engaño demócrata”.

Aranceles

La política económica característica de Trump, que lo llevó a imponer una gama amplia de aranceles de importaciones de bienes a casi todos los países del mundo, ahora se encuentra en desorden, gracias a la decisión de la Corte Suprema que la revocó la semana pasada.

En este contexto, el tribunal le dio un fuerte golpe al régimen arancelario al sentenciar que había excedido su autoridad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional.

Contradictoriamente, el presidente podría beneficiarse políticamente del rechazo del Supremo, sobre todo porque la mayoría de los votantes se oponen a los aranceles y creen que les hace la vida más cuesta arriba. La opinión está respaldada por estudios económicos que sugieren que los aranceles aumentan la inflación.

Inmigración

Se podría afirmar que este es un emblema más grande para Trump que los mismos aranceles, pero esto también amenaza con volverse agridulce mientras los electores se resisten a las tácticas agresivas de los agentes encapuchados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en las calles de Minneapolis y otras ciudades.

El despliegue de más de 3,000 agentes federales en Minneapolis en la “Operación Metro Surge” le ha causado graves problemas políticos al mandatario republicano, informó The Guardian.

Dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, fueron asesinados a tiros mientras observaban o protestaban contra las redadas de deportación y que posteriormente fueron denunciados como “terroristas domésticos” por funcionarios del gobierno.

Casi la mitad de los electores aseguran que Trump ha ido demasiado lejos al imponer su agenda migratoria, pese al sólido apoyo que recibió al inicio de su mandato.

A pesar de lo antes mencionado, hay pocas razones para que el presidente esté a punto de dar marcha atrás en el tema migratorio y deportación, temas que han sido el centro de su mensaje desde que anunció su candidatura en 2015.

Política exterior

La promesa de Trump de una política exterior que priorice a Estados Unidos y que pondría punto y final a los enredos militares distantes —”o guerras eternas”— por las que condenó a sus predecesores parece visiblemente inestable, mientras una gran fuerza militar estadounidense se prepara para llevar a cabo ataques contra Irán por segunda vez en menos de un año.

La nueva amenaza de confrontación con Irán, que Trump está contemplando, una gran campaña militar diseñada para lograr un cambio de régimen en Teherán, llega después de un enfrentamiento similar con Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro, a quien el gobierno republicano había tildado de “narcoterrorista”.

Asimismo, el ejecutivo ha avivado las tensiones con la OTAN al exigir que Dinamarca —miembro fundador de la alianza— ceda Groenlandia, sumando otro estado a EE.UU.

Trump se ha presentado como pacificador y ha reclamado abiertamente el Premio Nobel de la Paz, mientras asegura, de manera errónea, haber puesto fin a siete u ocho guerras.

Estado de derecho

Bajo el liderazgo de Pam Bondi, la fiscal general, Trump ha destripado la independencia del Departamento de Justicia (DOJ) y lo ha usado para perseguir represalias contra sus rivales políticos.

Los procesos incluyen al exdirector del FBI, James Comey, y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien presentó una demanda por fraude contra él en 2022, alegando que había inflado su patrimonio neto. Un juez federal desestimó ambos casos penales, diciendo que el fiscal que presentó los cargos había sido designado ilegalmente por el DOJ.

En este contexto, se encuentra la lenta publicación por parte del DOJ de los archivos de Jeffrey Epstein en respuesta a una ley del Congreso que ordena que todos los documentos vinculados con el pederasta se publiquen en diciembre. Más de dos meses después, 3 millones de archivos siguen retenidos sin explicación.

Los que se han hecho públicos incluyen extensas censuras, que por lo general ocultan la identidad de quienes estuvieron en contacto con Epstein y dan a conocer los nombres de las víctimas.

Delitos

El presidente asegura que los asesinatos y los crímenes violentos se han reducido a su nivel más bajo en 125 años gracias a su política de mano dura, expresada en el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades gobernadas por demócratas, incluyendo Washington D.C.

La tasa de homicidios en el país ya estaba en descenso en los dos años anteriores al regreso de Trump a la Casa Blanca.

Se espera que la tasa de homicidios disminuya a su nivel más bajo registrado en 2025: cuatro por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con el Consejo de Justicia Penal. Pero esto se produce luego de dos años consecutivos de descensos récord en la administración del expresidente Joe Biden.

Salud

Hay una ola de descontento por el incremento de los costos de la atención médica, las amenazas de recortes a programas federales como Medicaid y el fin de los subsidios anteriormente otorgados bajo la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), conocida como Obamacare.

Más de la mitad de los estadounidenses han manifestado su temor de no poder costear los servicios de asistencia sanitaria esenciales este año, de acuerdo con varios sondeos.

En este sentido, la agenda Make America Healthy Again (Maha), impulsada por Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Salud, experimenta una reacción violenta en medio de preocupaciones de que sus políticas han socavado las normas de vacunación y debilitado la infraestructura de la salud pública por medio de recortes de financiación de la investigación científica y el debilitamiento de las regulaciones ambientales destinadas a combatir la contaminación.

