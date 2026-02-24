EE.UU. activa arancel global del 10%: qué cambia desde hoy y qué productos podrían subir de precio

A partir de este martes 24 de febrero de 2026 entraron en vigor los nuevos aranceles del 10% anunciados por el presidente Donald Trump a la mayor parte de las mercancías que ingresen a Estados Unidos desde el extranjero. La decisión surge como respuesta al fallo de la Corte Suprema, que invalidó los gravámenes anteriores al considerar que excedían las facultades presidenciales sin intervención del Congreso.

¿Por qué se aplica el arancel global del 10% hoy?

Tras el revés judicial, el gobierno recurrió a una base legal distinta para sostener de forma temporal su política arancelaria. El cambio introduce un nuevo periodo de transición para importadores y empresas, que ahora enfrentan un incremento en el costo de entrada de materias primas y productos terminados.

Además, persiste la posibilidad —aún no formalizada— de que la tarifa pueda ajustarse en el futuro hasta el 15%, lo que ha generado incertidumbre adicional en los mercados.

El nuevo arancel fue adoptado luego de que la Corte Suprema declarara ilegales los gravámenes implementados el año pasado bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional, al determinar que esa norma no otorgaba autoridad suficiente para imponer tarifas de alcance general.

¿Cuál es la autoridad legal detrás de la medida?

La nueva tarifa se sustenta en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aplicar gravámenes temporales sin aprobación inmediata del Congreso por un periodo máximo de 150 días.

Bajo este marco legal, la medida tiene una duración inicial limitada y solo podrá extenderse mediante intervención legislativa. El objetivo de este límite es evitar que una herramienta concebida como respuesta temporal se convierta en una política comercial permanente sin supervisión del Congreso.

¿De cuánto serán los nuevos aranceles: 10% o 15%?

Algunos reportes mencionaron la posibilidad de que la tarifa alcance el 15%. Sin embargo, hasta ahora la Casa Blanca ha señalado que la base vigente es del 10%, con opción de ajuste posterior.

Hasta el momento no existe evidencia pública de una orden ejecutiva que formalice una tarifa generalizada del 15%. Por ahora, la única tasa confirmada en vigor es del 10%.

Aunque Trump anunció el sábado 21 de febrero que elevaría la tasa al 15% “con efecto inmediato”, esa subida no se materializó oficialmente antes de la fecha de entrada en vigor. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó que la tasa aplicable este martes es del 10%, no del 15%. Un funcionario de la Casa Blanca indicó que el aumento al 15% se producirá más adelante, pero sin fecha definida.

¿Cuánto pueden durar estos nuevos aranceles?

Al estar sustentados en la Sección 122, los aranceles pueden mantenerse hasta por 150 días sin aprobación legislativa adicional. Si el Congreso no interviene antes de que concluya ese plazo, la medida expiraría automáticamente.

Cualquier extensión o modificación requerirá un proceso legislativo formal.

Lo que sabemos hasta ahora

Estados Unidos aplicó un arancel global del 10% a las importaciones a partir del 24 de febrero de 2026. La tarifa tiene un límite legal de 150 días sin aprobación del Congreso. Existe la posibilidad de un ajuste al 15%, pero hasta ahora no se ha formalizado oficialmente.

¿Qué productos pueden verse afectados?

El impacto inmediato recae en los costos de importación. Sectores como electrónica, maquinaria, textiles y bienes intermedios podrían resentir primero el efecto, debido a su integración en cadenas globales.

No obstante, el traslado al consumidor final no es automático. Dependerá de inventarios previos, contratos vigentes, márgenes empresariales y nivel de competencia en cada mercado. Por ello, cualquier efecto en precios podría variar según el sector.

¿Cómo funciona la Sección 122 y por qué limita la tarifa a 150 días?

La Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 permite al presidente imponer restricciones temporales a las importaciones si considera que existe un problema grave en la balanza de pagos o en la posición económica internacional de Estados Unidos. Una de estas restricciones es aplicar aranceles de carácter general.

Sin embargo, la ley establece que estas medidas están limitadas a un periodo inicial de 150 días. Posteriormente, el Ejecutivo necesita la intervención del Congreso para extenderlas o transformarlas en una política de mayor duración. Este límite busca evitar que la medida se convierta en una política comercial permanente sin supervisión legislativa.

¿Qué sectores serán los primeros en resentir el efecto de este nuevo arancel?

Un arancel general afecta primero a los importadores directos, es decir, empresas que traen bienes del extranjero para venderlos o utilizarlos en procesos productivos dentro de Estados Unidos.

Los sectores que suelen experimentar el impacto inicial incluyen:

Electrónica y tecnología de consumo

Maquinaria y componentes industriales

Textiles y productos manufacturados

Bienes intermedios utilizados por fabricantes estadounidenses

En una primera etapa, el efecto se concentra en el costo de importación. El posible traslado al precio final no será automático ni uniforme, ya que dependerá de contratos previos, inventarios existentes, márgenes empresariales y competencia en cada sector.

¿Qué pasaría si el Congreso decide extender o cambiar esta tarifa?

Si el Congreso interviene antes de que concluyan los 150 días, podrían ocurrir distintos escenarios:

Extensión del arancel bajo términos similares. Modificación de la tasa (aumentarla, reducirla o aplicarla a productos específicos). Sustitución por otro instrumento legal más permanente. Permitir que expire automáticamente al finalizar el plazo.

Cualquier extensión requerirá una acción legislativa formal.

¿Cómo afecta esto a acuerdos como el TMEC?

En el caso de tratados comerciales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), primero se aplican las reglas de origen y disposiciones preferenciales establecidas en el acuerdo.

Un arancel global no implica automáticamente que todos los productos amparados por el tratado queden sujetos a la nueva tarifa. El alcance dependerá de la redacción administrativa específica y de las posibles exclusiones contempladas.

Si surgieran discrepancias, podrían activarse los mecanismos de consulta previstos en el propio tratado.

Desde este martes 24 de febrero quedó formalmente vigente un arancel global del 10%, con una duración inicial limitada por ley. Cualquier ajuste adicional o extensión dependerá de decisiones posteriores y de la participación del Congreso.

En un entorno donde la política comercial evoluciona con rapidez, empresas y consumidores deberán seguir de cerca las decisiones oficiales para evaluar el impacto real de la medida. Organizaciones especializadas como la Tax Foundation han advertido en análisis previos sobre aranceles amplios que este tipo de medidas pueden afectar la inversión, el crecimiento económico y el empleo en el mediano plazo, dependiendo de su alcance y duración.

Por ahora, el efecto concreto dependerá de cómo evolucione la política comercial en los próximos meses y de si la tarifa se mantiene como instrumento temporal o se transforma en una estrategia de mayor permanencia.

