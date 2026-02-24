Exinstructor de ICE denuncia entrenamiento “deficiente y roto” para nuevos reclutas

Un exinstructor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable de capacitar a los nuevos agentes federales sobre el uso adecuado de la fuerza, expresó ante el Congreso que los esfuerzos de la agencia para incrementar rápidamente sus filas ponen a los reclutas en las calles sin el entrenamiento que requieren para llevar a cabo legalmente la aplicación de las leyes de inmigración.

“Los nuevos cadetes se están graduando de la Academia, a pesar de la preocupación generalizada entre el personal de capacitación de que, incluso en los últimos días de entrenamiento, los cadetes no pueden demostrar un conocimiento sólido de las tácticas o la ley requeridas para realizar sus trabajos”, señaló Ryan Schwank durante una audiencia organizada por los demócratas en el Congreso.

“Sin una reforma, el ICE graduará a miles de nuevos agentes que desconocen su deber constitucional, desconocen los límites de su autoridad y carecen de la capacitación necesaria para reconocer una orden ilegal. Eso debería asustar a todos”, añadió Schwank.

Schwank es abogado y exempleado de carrera del ICE, quien renunció hace menos de dos semanas. Un vocero de Whistleblower Aid, el grupo legal que representa a Schwank, aseguró que renunció a la agencia en señal de protesta. Este es uno de los primeros casos en que un funcionario de ICE, en el segundo mandato del presidente Donald Trump, critica públicamente a la agencia y la idoneidad de su capacitación. Renunció el 13 de febrero, de acuerdo con los asesores del Congreso.

La audiencia, organizada por el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, y el representante de California, Robert García, se produce en un momento en que se incrementan los llamados a la rendición de cuentas luego de diferentes hechos en los que los agentes de inmigración ejecutaron la fuerza letal, incluyendo el asesinato de Renee Good en enero en Minneapolis.

El testimonio de Schwank posiblemente impulsará la negativa de los demócratas a financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta que el gobierno republicano apruebe varias reformas para el ICE, incluyendo la prohibición del uso de máscaras por parte de los oficiales federales.

“Tengo el deber de informarles que el Programa Básico de Capacitación para el Control de Inmigración del ICE es deficiente, defectuoso y está roto”, declaró Schwank. Argumentó que los funcionarios del ICE mienten sobre la cantidad de capacitación que reciben los nuevos reclutas.

Aparte del testimonio de Schwank, el medio CBS News obtuvo documentos internos de la agencia que formaban parte de una publicación que él y un segundo denunciante de la administración compartieron con el Congreso. Estos incluyen un programa de estudios de julio de 2025 para el programa de capacitación de oficiales del ICE y uno actualizado con fecha de febrero de 2026.

En apenas siete meses, la capacitación se redujo de 72 a 42 días, y varios cursos sobre el uso de la fuerza parecen haberse eliminado, informó CBS News.

Asimismo, los documentos incluyen un programa diario modelo de enero de 2026 que muestra que al menos algunos de los nuevos reclutas del ICE reciben alrededor de la mitad de las horas de entrenamiento que las cohortes previas, de acuerdo con análisis hecho por el personal demócrata del Subcomité Permanente de Investigación del Senado.

Una lista de exámenes obligatorios de octubre de 2025 muestra que los cadetes solo reciben calificaciones en una fracción de los temas necesarios para convertirse en oficiales cuatro años antes. Las evaluaciones eliminadas parecen abordar protocolos de uso de la fuerza, como “Encuentros a la Detención” y “Disparos con Pistola de Sentencia”.

En un comunicado, el DHS, que supervisa ICE, rechazó que se hayan eliminado los requisitos de capacitación para los nuevos reclutas.

“El DHS ha optimizado la capacitación para reducir la redundancia e incorporar avances tecnológicos, sin sacrificar el contenido básico de las asignaturas”, dice el comunicado. “Con estas nuevas mejoras, los candidatos siguen aprendiendo los mismos elementos y cumpliendo con los mismos altos estándares que el ICE siempre ha exigido. No se ha recortado ninguna asignatura”.

Además, el DHS dijo que el entrenamiento aún incluye “múltiples clases dedicadas a la política de uso de la fuerza y al uso adecuado de la fuerza”.

Cuando se le cuestionó sobre la declaración en su testimonio ante el Congreso, Schwank aseguró que el departamento estaba mintiendo, apuntando clases específicas de entrenamiento en el uso de la fuerza que habían sido eliminadas.

“Lo que se eliminó fueron 16 horas de entrenamiento con armas de fuego, clases que les enseñaban a usarlas de forma correcta y segura“, dijo. “Lo que se eliminó fueron clases sobre cómo funciona la Constitución. De hecho, la clase donde hablamos con los oficiales y les enseñamos sobre los derechos de los manifestantes se redujo de un programa de dos horas a unos 10 minutos, que se convirtieron en una charla sobre el concepto de incautación”.

En una audiencia ante el Congreso a inicios de febrero, el director interino de ICE, Todd Lyons, expresó que los reclutas con experiencia en la aplicación de la ley están recibiendo un entrenamiento más abreviado.

“Redujimos el plazo para los agentes del orden público federales o agentes especiales certificados anteriormente; pasamos a aquellos que ya están capacitados en armas de fuego, tácticas defensivas y procedimientos penales; los adaptamos a un programa más corto, para que solo tuvieran la capacitación extensa de la Ley de Nacionalidad de Inmigración, la ley de inmigración y la capacitación específica de ICE”, dijo Lyons.

De acuerdo con los documentos dados a conocer al Congreso, el ICE espera que unos 4,000 nuevos reclutas se gradúen del programa de capacitación para finales de septiembre. La administración anunció que contratará a 10,000 nuevos agentes gracias a los fondos asignados por la ley One Big Beautiful Bill.

Schwank fue contratado por el ICE en 2021, según una biografía proporcionada por el Congreso antes de su testimonio. Además de capacitar a nuevos reclutas, el entonces instructor representó a la agencia en los procedimientos migratorios y se desempeñó como asesor legal en el centro de detención familiar de ICE en Dilley, Texas.

Primero exteriorizó sus preocupaciones de forma anónima, en una denuncia compartida con el Congreso en enero, donde argumentó que los agentes de las autoridades de Trump que encabezan ICE alentaron a los actuales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de inmigración a adoptar tácticas que son inconstitucionales.

Esa publicación previa dio a conocer una directiva firmada por Lyons que revertía las viejas normas que prohibían a los agentes entrar en domicilios sin una orden judicial. Históricamente, el ICE les había comunicado a sus agentes que estas entradas sin orden judicial violaban las protecciones constitucionales. No obstante, el memorando de Lyons establecía que los agentes de ICE podían entrar a domicilios por la fuerza, sin orden judicial, cuando se dirigían a una persona con una orden de deportación.

Jimmy Percival, asesor general del DHS, ha defendido dicha práctica, alegando que las órdenes de deportación firmadas por funcionarios de ICE eran suficientes porque los inmigrantes que están sin documentos en EE.UU. no gozan de los mismos derechos constitucionales que los ciudadanos estadounidenses. Indicó que el ICE solo usa esas llamadas órdenes administrativas cuando una persona “ha recibido una orden final de deportación de un juez de inmigración”.

Los documentos que los denunciantes revelaron al Congreso además muestran que el ICE planea guardar a más de 3,000 nuevos agentes de policía para junio. En un comunicado, Blumenthal aseveró que, al hablar abiertamente, Schwank cumplía con un imperativo moral.

“A cualquier otra persona que se sienta repugnada por lo que está viendo o por lo que las autoridades le piden que haga, por favor, sepa que puede marcar una verdadera diferencia si se presenta”, escribió.

