Falleció Robert Carradine, actor de la exitosa serie de Disney ‘Lizzie McGuire’

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años el pasado 23 de febrero tras una larga lucha contra el trastorno bipolar. Su hija, Ever Carradine, declaró que se había suicidado. Carradine trabajó en decenas de películas y programas de televisión. Sin embargo, fue recordado por su papel en la serie de Disney Chanel ‘Lizzie McGuire’, protagonizada por Hilary Duff.

En la serie de Disney, Robert Carradine interpretó al papá de Lizzie, personaje interpretado por la estrella adolescente Hilary Duff. Tras conocerse su fallecimiento, Hilary Duff expresó su tristeza por el fallecimiento de Carradine, cuya amistad fue más allá del set de grabación.

La actriz compartió una foto de archivo junto con Carradine durante la época en la que trabajaron juntos en ‘Lizzie McGuire’. “Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo”, comenzó escribiendo Duff en la descripción de la publicación.

Duff recordó el cariño que sintió por parte de sus padres de pantalla en la serie y lamentó el sufrimiento que tuvo Carradine durante los últimos años.

“Había tanto cariño en la familia McGuire y siempre me sentí muy querida por mis padres en pantalla. Les estaré eternamente agradecida por eso. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Lo siento mucho por él, su familia y todos los que lo amaron”.

La familia de Robert Carradine dijo en una declaración previa proporcionada por Oren Segal, representante de Keith, hermano de Robert, indicó que este había padecido trastorno bipolar durante casi dos décadas.

Jake Thomas, quien interpretó al hijo de Carradine en Lizzie McGuire, también le dedicó un mensaje de despedida a quien fue su padre en la exitosa serie de Disney. “Me duele el corazón hoy. Tuve la suerte de conocer a Bobby casi toda mi vida. Era uno de los tipos más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces irritable, siempre un poco excéntrico. Era un actor, músico y director talentoso. Pero, sobre todo, era parte de la familia”, escribió Thomas en una foto antigua en Instagram el lunes por la noche.

Robert Carradine inició su carrera al protagonizar “The Big Red One” y “The Long Riders” en 1980. También apareció en “Coming Home” en 1978, un drama ambientado en la guerra de Vietnam que ganó tres Premios Óscar. Uno de sus mayores éxitos llegó en 1984 al ser uno de los protagonistas de la serie de comedia de culto “Revenge of the Nerds”. En 2003 alcanzó la fama al conseguir el papel de Sam McGuire en la serie ‘Lizzie McGuire’, una de las producciones más exitosas de Disney de la década de los 2000.

Sigue leyendo: