Thibaut Courtois expresa decepción por Mourinho tras críticas a Vinícius

El arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, manifestó su decepción por las declaraciones de José Mourinho contra su compañero Vinícius Júnior, en medio de la polémica por un presunto acto de racismo en la eliminatoria ante el Benfica en la Liga de Campeones de la UEFA.

Courtois habló en la víspera del partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu, luego de que la victoria 1-0 del Madrid en Lisboa quedara opacada por la denuncia de Vinícius, quien aseguró que el argentino Gianluca Prestianni lo llamó “mono” tras celebrar su gol junto a la bandera de córner del Benfica.

🚨 Courtois: “Mourinho is Mourinho, as a coach you'll always defend your club and you'll believe your player… but one thing disappoonted me”.



“Mourinho was using Vini's celebration as an excuse. You can NOT justify racism over a celebration”. pic.twitter.com/jk7K1QzcLR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2026

Courtois: “No se puede justificar el racismo con una celebración”

Mourinho, exentrenador del Real Madrid y actual técnico del Benfica, sugirió que Vinícius no debió provocar a la afición local con su festejo, insinuando que “siempre ocurre algo” en los estadios donde juega el brasileño.

“Mourinho es Mourinho y como entrenador vas a defender a tu club y lo que a ti te ha dicho tu jugador. Lo único que me decepciona es usar el festejo de Vini. No hizo nada malo”, afirmó el guardameta belga.

El portero añadió que no es válido utilizar una celebración como argumento para minimizar una denuncia de racismo. “Ha pasado y hay que pasar página. No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración”, sentenció.

Real Madrid respalda a Vinícius

Desde el club blanco, el respaldo ha sido total. El técnico Álvaro Arbeloa aseguró que la UEFA tiene la oportunidad de marcar un precedente firme en la lucha contra el racismo. “Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después”, declaró.

Vinícius, quien acumula cinco goles en sus últimos cuatro partidos, llegará motivado al encuentro decisivo ante el Benfica. Según Arbeloa, el brasileño ha demostrado “valentía y carácter” en situaciones adversas y está listo para responder en el campo.

Sigue leyendo:

Achraf Hakimi a juicio: El jugador del PSG enfrenta cargos por violación en París

Orlando City SC inició conversaciones para el fichaje de Antoine Griezmann, según ESPN