Hermanastro de adolescente de Florida que murió en pleno crucero fue acusado de asesinato

Nuevos documentos judiciales revelaron que el hermanastro de 16 años de la animadora de Florida, Anna Kepner, fue acusado por su muerte, un suceso que se produjo en noviembre de 2025 mientras iban a bordo del barco Carnival Horizon, donde el cuerpo de la joven de 18 años fue hallado debajo de una cama en la habitación que compartía con el menor.

La información sobre los cargos surgió a través de una solicitud de custodia presentada por Thomas Hudson, padre biológico del menor. En el documento judicial registrado el viernes pasado y citado por la cadena WESH, el Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida acusó al joven por homicidio el 3 de febrero de 2026.

“Según las redes sociales de la familia Kepner, el 3 de febrero de 2026, el hijo del peticionario/padre fue acusado por el Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida por… y homicidio de Anna Kepner”, indicó el texto.

Comparecencia del sospechoso en Miami

Aunque el FBI no ha hecho público el nombre del menor y el caso se mantiene bajo secreto, el joven compareció ante un juez federal en Miami a principios de este mes, donde se le otorgó libertad provisional, señaló New York Post.

Anna Kepner, quien planeaba graduarse este año e ingresar a la Marina, fue vista por última vez el 6 de noviembre tras retirarse de una cena familiar. Su cuerpo fue encontrado posteriormente envuelto en una manta y cubierto con chalecos salvavidas. Reportes indican que la joven fue estrangulada en la bodega del bar antes de ser trasladada al camarote.

Relato del exnovio de Kepner

El hermano biológico menor de Kepner escuchó ruidos violentos en la habitación compartida, mientras que Joshua Tew, exnovio de la víctima, relató a Inside Edition: “Escuchó a (su hermanastro) gritarle de forma dañina, como ‘cállate la boca’ y cosas así, y fue entonces cuando (el hermano) supo que algo estaba pasando”.

El documento presentado por Hudson señala que, tras el crucero, la madre del menor y Chris Kepner expulsaron al joven del hogar. La defensa de Hudson menciona que las redes sociales de la familia Kepner han expresado sentimientos de hostilidad hacia el menor, afirmando que “quieren que lo entierren”.

La empresa Carnival Cruise Line ha reiterado que mantiene una cooperación constante con las autoridades encargadas de la investigación.

