Juan Soto busca la manera de vencer a Shohei Ohtani por el Premio MVP de la Liga Nacional 2026

Aún no inicia la temporada y ya se ha calentado el debate sobre quién se llevará el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, así es el béisbol… El dominicano Juan Soto dejó claro que su objetivo no es solo tener otro gran año con los Mets de Nueva York, sino superar al actual referente del béisbol mundial: Shohei Ohtani.

El jardinero estrella de los Mets habló sin rodeos cuando fue cuestionado sobre la lucha por el MVP. Reconociendo primero el talento del japonés, Soto dejó un mensaje que rápidamente llamó la atención en todo el entorno de la MLB.

“Es realmente bueno, muy bueno. Simplemente tengo que vencerlo. Definitivamente no será fácil, pero tengo que encontrar la manera de ganarle”, dijo Soto.

Ohtani llega como favorito tras dominar la liga durante las últimas temporadas, combinando poder ofensivo y capacidad como lanzador, algo que lo convierte en un candidato permanente al premio. Sin embargo, Soto cree que su momento está cada vez más cerca.

“He better keep doing what he’s doing, because I’m coming.”



Juan Soto has his sights on dethroning Shohei Ohtani for the National League MVP 😳👀 pic.twitter.com/hsUa4JkBio — MLB (@MLB) February 23, 2026

Soto busca una gran temporada en 2026

El 2025 fue, estadísticamente, el mejor año en la carrera de Juan Soto. El bateador conectó 43 cuadrangulares, superando su marca anterior y consolidándose como uno de los ofensivos más peligrosos del béisbol.

Pero el crecimiento del dominicano no se limitó al poder con el bate. Uno de los aspectos más sorprendentes fue su agresividad en las bases. Soto robó 38 bases, la cifra más alta de su trayectoria, siendo capturado apenas cuatro veces. Esa evolución amplió su impacto dentro del juego y fortaleció su perfil como jugador completo.

Gracias a ese rendimiento terminó tercero en la votación del MVP, detrás de Kyle Schwarber y del propio Ohtani, quien se llevó el galardón nuevamente.

Shohei Ohtani representa un desafío único. Su capacidad para dominar tanto desde el montículo como desde la caja de bateo lo mantiene como el estándar actual en Grandes Ligas.

El japonés suma múltiples premios MVP y continúa siendo la figura central de los Dodgers, una organización cargada de talento. Aun así, Soto no se intimida.

What does Juan Soto need to do to win MVP over Ohtani? 🤔 pic.twitter.com/MdzgvgJWKD — theScore (@theScore) February 24, 2026

Candidato todos los años

“Yo también voy a estar ahí todos los años… así que será mejor que siga haciendo lo que está haciendo, porque voy por él”, declaró Soto.

La declaración resume el espíritu competitivo del dominicano, quien entiende que para ganar el MVP necesita mejorar constantemente.

Soto explicó que su enfoque para alcanzar el premio está basado en el crecimiento integral.

Y aclaró: “Definitivamente me encantaría mejorar corriendo las bases y también en los jardines… solo quiero seguir haciendo lo mismo. Intento ser mejor año tras año”.

Juan Soto no solo quiere competir, quiere robarle la corona a un Ohtani imparable que amenaza con tener su mejor temporada de dos vías, por lo que no será una tarea fácil.

